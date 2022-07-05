Сон в какой позе повышает вероятность развития тромбоза глубоких вен

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Тромбы обычно формируются в венах ног, рук и таза, и являются относительно безобидными, если не приходят в движение. Как пишет британское издание Harvard Health, образованию тромбов могут способствовать даже такие факторы, как неправильная поза для сна.Тело, лежащее в постели, принимает горизонтальную позицию, исключающую усиленный приток крови к конечностям. Если вы спите сидя, то тело расположено вертикально, что может приводить к проблемам при затрудненном кровотоке. Сон в кресле с откидывающейся спинкой может увеличивать вероятность развития тромбоза глубоких вен.Тромб в конечностях может образоваться, если ноги или руки находятся в согнутом состоянии в течение длительного времени. Но если вам удобно спать в кресле с откидывающейся спинкой, и если вы можете нормально откинуть спинку назад, то риски тромбоза весьма низкие — говорят эксперты, подчеркивая, что разным людям удобно спать в разных позах.По словам специалистов Mayo Clinic, другой потенциально опасной позой для сна является сон на спине. В таком случае челюсть и язык могут становиться препятствиями для воздушного потока. Это может быть причиной сонного апноэ, которое ведет к развитию болезней сердца.