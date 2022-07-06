Перегрузки во время занятий спортом негативно сказываются на здоровье, предупредил врач Серебрянский

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Золотая середина должна быть во всем. Спортивные нагрузки - не исключение. Кардиолог Юрий Серебрянский предупредил, что спортивные перегрузки могут стать летальными.Серебрянский заявил, что во время спорта у человека наблюдается повышение артериального давления, что сильно сказывается на сердечно-сосудистой системе. По словам врача, упражнения, особенно для нетренированных людей, должны подбираться на основе состояния здоровья. В идеале необходимо провести замеры артериального давления при разной нагрузке, чтобы определить оптимумы, считает кардиолог.Врач советует не усердствовать в занятиях спортом, особенно, если это делается “для себя”. По его словам, перегрузки и перетренированность негативно влияют и на мозг человека, увеличивая риск развития инсульта и инфаркта.