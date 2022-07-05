Гинеколог Калоева предостерегла от длительного пребывания в мокром купальнике

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.«Это может быть цистит, воспаление мочевого пузыря, воспаление придатков. Если есть какие-то хронические заболевания, касающиеся органов малого таза, то не исключено, что они могут обостриться»,— сказала Калоева.По ее словам, лучше выбирать раздельные купальники из тянущегося материала. Чем меньше мокрой ткани на теле после купания, тем лучше, отметила специалист.