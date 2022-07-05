Сидячий образ жизни и злоупотребление сахаром незаметно разрушают организм

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Существуют безобидные на первый взгляд привычки, способные серьезно навредить организму. Американские медики отнесли к ним сидячий образ жизни и злоупотребление сахаром.Эксперт в сфере здорового питания Фрэнк Ху посоветовал осуществлять строгий контроль за объемом употребляемого сахара, т.к. слишком большое количество сладкого может спровоцировать развитие метаболического синдрома, сахарного диабета и ожирения, а также отрицательно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Многочисленные научные работы связывают избыток сахара в рационе с увеличенной вероятностью инфарктов и инсультовДругой, не менее опасный для здоровья фактор — сидячий образ жизни. Люди, которые слишком мало двигаются в повседневной жизни, могут страдать от заболеваний сердца и диабета даже при регулярных физических тренировках. Как пояснил кардиолог Хичам Скали, чем больше времени человек проводит сидя, тем в меньшей степени его мышцы используют глюкозу, которая представляет собой ключевой источник энергии для тела. Постоянное сидение провоцирует повышение сахара в крови, что может быть причиной множества серьезных заболеваний.