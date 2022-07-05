Как по кашлю понять, что у вас проблемы с сердцем — 6 ярких симптомов

Кашель может указывать на возникновение многих патологических состояний — в том числе, и на проблемы с сердцем. Вот каким может быть кашель при сердечной недостаточности, объясняет терапевт Ева Шелтон.Ранние симптомы сердечной недостаточности (прогрессирующего ослабления насосной функции сердца) могут быть слабовыраженными и очень нетипичными.Но это заболевание опасно недооценивать — особенно, людям старше 65 лет. Оно более грозное, чем даже некоторые виды рака и может существенно сократить продолжительность жизни.Признаки сердечной недостаточностиодышка,отеки лодыжек,затрудненное дыхание в положении лежа,постоянная усталость и..кашель.- Есть два основных типа сердечной недостаточности: левожелудочковая и правожелудочковая. Когда возникает левосторонняя сердечная недостаточность, кровь и содержащаяся в ней жидкость забрасываются в легкие, что приводит к одышке и кашлю, — рассказывает терапевт Ева Шелтон изданию ProNews.6 признаков, что кашель — симптом болезни сердцаКашель может быть симптомом как самых банальных простудных заболеваний, так и признаком серьезных проблем с щитовидкой и даже онкологии, и в том числе — проблем с сердцемВлажный кашель- Причиной кашля при сердечной недостаточности может быть лишняя жидкость в легких. Организм пытается ее «вытеснить», чувствуя, что легкие не справляются, и естественной реакцией становится кашель, — рассказывает доктор Шелтон. — Поскольку этот кашель — результат скопления жидкости в легких, он обычно звучит как влажный — в нем есть немного воды или мокроты.Сухой кашельСухой кашель с хрипами также может быть симптомом развивающейся сердечной недостаточности.- Легкие не могут выработать достаточно жидкости, поэтому кашель становится более сухим, — предупреждает доктор Шелтон. — Часто его называют сердечной астмой. Она характеризуется прерывистым свистящим дыханием, кашлем и одышкой — из-за того, что сердце не может эффективно качать кровь. Как следствие, накапливается жидкость в легких и вокруг них (легочный застой), нарушая способность легких насыщать кровь кислородом.Розовая слизьЕсли при кашле выделяется розовая слизь — из-за того, что в ней содержится небольшое количество крови, то это тоже может быть симптомом сердечной недостаточности. Это данные Американской кардиологической ассоциации.Это происходит потому, что сердце не может перекачивать достаточное количество крови, и она скапливается в сосудах, несущих ее от легких к сердцу. Слизь при откашливании также может казаться пенистой или быть беловатой.Кашель во снеКогда в легких скапливается жидкость и вызванный этим кашель заставляет вас просыпаться ночью, это — пароксизмальная ночная одышка.- Человек не просто кашляет во сне, он не может лежать, появляется желание встать или открыть окно, не хватает воздуха, симптом очень пугающий, — объясняет врач. — Обычно снять такой приступ можно легко, если сесть на кровати и свесить ноги. Но с такими проблемами надо срочно к врачу.Кашель, который никак не проходитПациенты с сердечной недостаточностью часто жалуются на проблемы с дыханием и не проходящий кашель. Они идут лечить его к терапевту, но ничего не помогает. Не спасают никакие сиропы, полоскания и ингаляции. Когда опытный врач отправляет такого пациента на обследование к кардиологу, часто ставят диагноз сердечная недостаточность.- Часто кашель, который не проходит более 2 недель, может быть вызван астмой и ХОБЛ, хронической обструктивной болезнью легких. Но если эти заболевания исключены, но кашель остается, то стоит сходить на прием к кардиологу, — советует терапевт.Ощущение, будто в груди — пузыри- Скопление жидкости в легких, которое вызывает кашель, может привести к ощущениям, которые многие пациенты с сердечной недостаточностью описывают как хлопки, бульканье или лопающиеся пузыри в груди, — объясняет доктор Шелтон.Она рекомендует сразу же при появлении такого необычного симптома поговорить с врачом и пройти обследование. Для облегчения состояния надо любым способом насытить кислородом легкие и не давать слишком сильную физическую нагрузку организму.