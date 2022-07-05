7 простых способов перестать просыпаться посреди ночи

Ночные пробуждения, даже если это просто поход в туалет, считаются одной из форм бессонницы. Из-за прерывистого сна утром мы чувствуем себя не отдохнувшими, а уставшими.Головная боль, апатия, сонливость в течение дня — все это последствия неполноценного отдыха ночью. Даже если мы спали крепко и достаточное количество времени, пробуждения все равно не дадут нам чувствовать себя достаточно отдохнувшими. И ладно бы только усталость, эта форма бессонницы также может стать причиной лишнего веса, проблем с иммунитетом и памятью.Проблемы с ночными пробуждениями испытывают в той или иной степени больше трети взрослых. Многие жалуются на то, что минимум три раза в неделю спят с перерывами. Но если найти причину бессонницы, то с ней можно успешно справиться.Ночные походы в туалетНет, это не естественный процесс. Необходимо скорректировать ужин и количество воды перед сном.- Ночные пробуждения для похода в туалет могут происходить из-за того, что вы выпили слишком много воды или сигнализировать о заболеваниях, например, о диабете, — предупреждают эксперты Cnet.Они предлагают постараться не пить уже за два часа до сна, особенно это касается кофеина и алкоголя, которые сами по себе могут выступать мочегонными. Если для лечения гипертонии вам прописали диуретики, они также способны поднимать вас среди ночи в туалет. Если ограничение воды не поможет, стоит обратиться к врачу за рекомендацией скорректировать терапию.ХрапКороткие остановки дыхания во сне опасны сами по себе, но еще они мешают нам полноценно высыпаться. То, что вы страдает от апоноэ, можно понять по сухости во рту после пробуждения и разбитости в течение дня. С этой проблемой стоит обратиться к врачу, чтобы подобрать терапию. Также специалист может порекомендовать использовать специальный дыхательный аппарат, который избавит вас от храпа. Не лишним будет снизить вес и изменить образ жизни.Тревога или депрессияНаше психологическое состояние напрямую влияет на наш сон. И справиться с тревогой и депрессией бывает, порой, сложнее, чем с физическими болезнями. Все дело во взаимосвязи: мы тревожимся и не высыпаемся, этим провоцируем еще большую тревожность и усиление бессонницы.В таких случаях эксперты рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию, которая позволит не копаться в причинах вашего беспокойства, а помочь выбраться из него здесь и сейчас.- Могут помочь медитация, физические упражнения, а также всевозможные седативные добавки и травяные чаи, — советуют психологи.Есть упражнение, которое должно помочь: если у вас не получается уснуть, попробуйте в это время строить планы на завтра. Эффект наступит благодаря тому, что ночью вы не будете тревожиться о том, как пройдет следующий день.Слишком жарко в комнатеЕще одна причина ночных подъемов — слишком высокая температура в комнате. Особенно это актуально летом.- Температура тела колеблется в течение дня: утром она повышается, мы становимся более активными, к ночи она начинает понижаться, появляется сонливость, — объяснили врачи.Если ночью в комнате становится жарко, растет и температура тела, вы волей-неволей просыпаетесь. Один из вариантов спасения — включать кондиционер. Но занижать температуру все же не стоит, так у вас будет другая причина для температуры — болезнь. Если вы противник кондиционера, попытайтесь перед сном сходить в душ, а в комнате, где спите, включить вентилятор.Разговор по телефону перед сномПроверить почту, прочитать новости, просто зайти в социальные сети — причин посидеть в телефоне предостаточно, некоторые подростки умудряются всю ночь не выпускать из рук аппарат. И это неправильно. Дело в том, что от экранов исходит искусственный синий свет, который способен нарушать циркадные ритмы и выработку мелатонина — гормона сна.Поэтому за два часа до сна стоит отложить в сторону смартфоны, ноутбуки и компьютеры и заняться тем, что настроит вас на крепкий долгий сон: чтением, легкой уборкой, общением с семьей.- Если вы используете свой телефон в качестве будильника, купите вместо него недорогие часы, чтобы вы могли оставить смартфон за пределами спальни на всю ночь, — рекомендуют врачи.ИзжогаПримерно 15-20 процентов страдают от изжоги, и больше половины признаются, что испытывают ее по ночам. Иногда люди даже просыпаются от жжения, боли в горле. Чаще всего виновником ночной изжоги могут быть алкоголь, острая пища, шоколад или цитрусовые. Поэтому все это следует исключить из ужина.- Если вы не можете определить причину расстройства желудка, попробуйте вести дневник питания, отмечая при этом свои симптомы, — советуют врачи. — Вы можете исключить различные подозрительные вещества из своего рациона, чтобы выяснить, что именно вызывает у вас дискомфорт.Но не только в питании дело. Иногда ночную изжогу связывают с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), из-за нее может происходить обратный заброс кислоты. Вы можете просыпаться по ночам от приступа удушья и кашля, с такими симптомами важно посетить вовремя врача.Курение перед сномОно может бодрить, нарушать циркадные ритмы и заставлять чувствовать себя бодрым всю ночь. На утром, конечно же, наступит расплата. Но также есть предположение, что ночью из-за перерыва, ваш организм испытывает синдром отмены, его «ломает» без очередной сигареты.В случае с курением мягкими мерами не обойтись. Надо поставить цель и наконец распрощаться с этой пагубной привычкой.