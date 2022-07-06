Пожилым людям нужно выпивать дополнительно две чашки воды

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Летом, в жаркую погоду пожилым людям следует пить воду, даже если они не испытывают выраженную жажду, считают медики.«Пожилым людям важно пить больше воды, чем хочется», -проинформировал в интервью врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин.По словам Потешкина, в пожилом возрасте люди подвергаются более высоким рискам обезвоживания: поскольку с годами центр жажды в головном мозге снижает чувствительность. Если пожилой человек ощущает заметное чувство жажды, это может означать, что организм уже подвергся серьезному обезвоживанию, которое может быть очень опасным в этом возрасте из-за своих последствий.«Обезвоживание может привести к проблемам с памятью, концентрацией, реакцией, слабости, падениям, запорам».Потешкин заметил: чтобы избежать эффекта обезвоживания, пожилым людям нужно следовать одному «золотому» правилу – выпивать в течение дня дополнительные две чашки воды, независимо от того, хочется или нет.Также специалист поделился другими рекомендациями.Запивать лекарство пожилые люди должны, используя целый стакан воды.Выходя из дома, нужно брать с собой бутылку воды.Лучше всего в течение дня пить воду небольшими порциями и регулярно.