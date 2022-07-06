Пожилым людям нужно выпивать дополнительно две чашки воды
«Пожилым людям важно пить больше воды, чем хочется», -проинформировал в интервью врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин.
По словам Потешкина, в пожилом возрасте люди подвергаются более высоким рискам обезвоживания: поскольку с годами центр жажды в головном мозге снижает чувствительность. Если пожилой человек ощущает заметное чувство жажды, это может означать, что организм уже подвергся серьезному обезвоживанию, которое может быть очень опасным в этом возрасте из-за своих последствий.
«Обезвоживание может привести к проблемам с памятью, концентрацией, реакцией, слабости, падениям, запорам».
Потешкин заметил: чтобы избежать эффекта обезвоживания, пожилым людям нужно следовать одному «золотому» правилу – выпивать в течение дня дополнительные две чашки воды, независимо от того, хочется или нет.
Также специалист поделился другими рекомендациями.
Запивать лекарство пожилые люди должны, используя целый стакан воды.
Выходя из дома, нужно брать с собой бутылку воды.
Лучше всего в течение дня пить воду небольшими порциями и регулярно.
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