Ледовые кубики из настоев трав для сияния вашей кожи
Очень эффективно протирать кожу лица кубиками льда из настоя шалфея и ромашки. Поможет при воспалениях (дезинфицирует). Шалфей обладает омолаживающим свойством.
Требуется:
1 стакан настоя ромашки аптечной,
1 стакан настоя шалфея.
Смешайте настои ромашки аптечной и шалфея, разлейте эту смесь в формочки и заморозьте.
Ледовые кубики можно приготовить из настоя алоэ. Такой лед применяется при раздраженной и чувствительной коже.
Требуется:
5–7 листьев алоэ,
1 стак. воды.
Листья алоэ вымойте, заверните в бумагу и положите на нижнюю полку холодильника на 15 дней. Потом мелко нарежьте листья и сложите в кастрюлю. Залейте водой и оставьте на 2 часа. Процедите настой, разлейте в формочки и заморозьте.
Лед из настоя ягод клубники. Освежит цвет лица, увлажнит кожу.
Требуется:
1/2 стак. ягод клубники,
1/2 стак. воды.
Разотрите ягоды деревянной ложкой. Полученную кашицу залейте холодной кипяченой водой. Оставьте настаиваться в течение 3 часов, затем процедите, разлейте по формочкам и заморозьте.
При появлении первых неглубоких морщин можно сделать кубики льда из настоя шалфея, ромашки аптечной, липового цвета.
Требуется:
2 ст. л. сбора шалфея,
ромашки аптечной и липового цвета,
1 стак. кипятка.
Сбор трав залейти горячей водой, накройте крышкой и поставьте на 30 мин. настояться. После процедите, разлейте по формочкам и заморозьте.
Если у вас сухая и очень нежная кожа, склонная к раздражениям, то приготовьте ледовые кубики из настоя мяты. Мятная вода укрепляет кожу, делает ее упругой, обладает успокаивающим действием.
Требуется:
2 ст. л. мяты
1 стак. воды.
Залейте мяту горячей водой. Подождите пока остынет, разлейте по формочкам и заморозьте.
Для красоты и эстетического наслаждения добавьте в кубики свежие цветы.
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