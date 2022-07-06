Как вывести никотин из организма как можно быстрее

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Когда вы курите, нюхаете, жуёте табак или вдыхаете дым чужой сигареты, в кровь попадает никотин. Это яд, который повышает риск сердечно?сосудистых, респираторных и желудочно?кишечных заболеваний. Он влияет на деление и программируемую гибель клеток, повреждает их, а это вызывает развитие опухолей. Также никотин ускоряет метастазирование и ухудшает ответ рака на лечение химио- и радиотерапией.Поэтому чем раньше вы избавитесь от него, тем лучше. Особенно это актуально для тех, кто планирует зачатие, и тех, кто лечится от никотиновой зависимости.Как долго никотин выводится из организмаПосчитать, за сколько часов или дней вещество исчезнет из крови полностью, невозможно. Поэтому измеряют период полувыведения — время, за которое оно потеряет половину своих биологических свойств. Для никотина он составляет 11 часов.Но это ещё не конец. Когда никотин доходит до печени, ферменты — особые белки?катализаторы химических реакций — помогают превратить его в другие соединения, чтобы вывести его из организма вместе с мочой. Продукты этих превращений называются метаболитами.Главный из них — котинин. У него самый большой период полувыведения среди метаболитов никотина — более 20 часов. Поэтому котинин используют в тестах на курение. Он обнаруживается в моче, крови, слюне, волосах и ногтях.От чего зависит скорость выведения никотинаНа то, сколько времени в вашем теле могут обнаруживаться никотин и его производные, влияют несколько факторов.Генетическая предрасположенностьНекоторые люди перерабатывают никотин быстрее других. Например, европеоидам в этом плане повезло больше, чем негроидам.Впрочем, возможно, это связано не с особым наборов генов, а с частотой употребления ментоловых сигарет, потому что ментол замедляет утилизацию никотина.ВозрастПосле 65 лет скорость выведения заметно снижается. Учёные предполагают, что это связано с общим замедлением обмена веществ и кровотока.Точно не известно, отличается ли метаболизм никотина у новорождённых. Но есть мнение, что он происходит в 3–4 раза медленнее, чем у взрослых. Поэтому так важно ограждать детей от пассивного курения.ПолКак показали исследования, никотин выводится из женского организма быстрее, чем из мужского.У беременных это происходит ещё оперативнее из?за усиления кровотока и увеличения выработки ферментов печенью. Но это не значит, что курить во время беременности не так вредно. Никотин угрожает жизни и здоровью матери и ребёнка. Например, увеличивает вероятность преждевременных родов, маленького веса младенца, таких дефектов, как волчья пасть и заячья губа, а также синдрома внезапной детской смерти.А вот фаза менструального цикла не оказывает влияние на метаболизм никотина.Стаж и количество сигарет в деньКурение само по себе влияет на скорость метаболизма никотина. Соединения, которые содержатся в сигаретах, замедляют выведение компонентов табачного дыма. Поэтому чем больше вы курите, тем сложнее организму очиститься.Работоспособность печени и почекКак мы уже говорили, никотин, котинин и другие метаболиты перерабатываются печенью. Так что чем лучше она работает и чем быстрее в ней кровоток, тем раньше они исчезнут из организма.Также на выведение влияет работа почек. Они не только выводят котинин и другие метаболиты, но и стимулируют выработку фермента, который в печени отвечает за превращения никотина.Потребление некоторых веществМентол, содержащийся в сигаретах, зубной пасте и жидкости для полоскания рта, а также грейпфрутовый сок подавляют выработку ферментов семейства цитохрома P450 в печени. Они отвечают за выведение разных чужеродных соединений и лекарств — поэтому грейпфрутовым соком запрещено запивать таблетки.В том числе они блокируют главный фермент, который отвечает за превращение никотина в котинин. А значит, процесс замедляется.Приём лекарственных средствНекоторые лекарства тоже блокируют эти ферменты, например:рифампицин — антибиотик, который входит в схему лечения туберкулёза;стероид дексаметазон;фенобарбитал — устаревшее средство от эпилепсии, которое сейчас используют как снотворное и противотревожное люди старшего поколения, несмотря на все запреты.Но есть медикаменты, которые, наоборот, увеличивают скорость выведения никотина. Это комбинированные оральные контрацептивы.Как вывести никотин из организма немного быстрееБез отказа от курения точно не обойтись — это поможет наверняка. Но ещё можно попробовать воздействовать на факторы, которые увеличивают скорость метаболизма никотина. Например, разогнать кровоток и общий обмен веществ.Бросьте куритьКак мы уже сказали, курение замедляет процесс выведения никотина организмом. К тому же оно постоянно увеличивает его содержание в крови. Поэтому, чтобы быстрее вывести никотин, нужно начать с отказа от курения.Если у вас не получается самостоятельно бросить, обязательно расскажите об этом терапевту. Он поможет.Выпейте водыВода «разбавляет» кровь и увеличивает количество походов в туалет. Поэтому концентрация никотина и его метаболитов будет снижаться немного быстрее.Займитесь спортомФизические нагрузки, особенно аэробные, не только помогают наращивать мышечную массу, но и разгоняют метаболизм. Кроме того, усиление сердцебиения увеличивает скорость печёночного и почечного кровотока, а значит, может немного помочь с утилизацией никотина и котинина.Сходите в саунуБаня и сауна, как и физические нагрузки, тренируют сердечно?сосудистую систему и ускоряют метаболизм. Поэтому тоже окажут влияние на обмен никотина в организме.Выбирайте продукты, богатые антиоксидантамиАнтиоксиданты — это вещества, которые мешают кислороду и другим свободным радикалам окислять клетки и разрушать организм. Они защищают печень и участвуют в детоксикации ядовитых веществ, поэтому могут помочь организму справиться с последствиями курения.К антиоксидантам относятся, например:куркумин, содержащийся в куркуме;ресвератрол, которого больше всего в мускатном винограде;витамины C и E из цитрусовых и овощей;силимарин из расторопши;полифенолы зелёного чая.Пить последний особенно полезно. Во?первых, антиоксидантные свойства полифенолов даже мощнее, чем у витамина C. Во?вторых, некоторые люди отмечают, что зелёный чай увеличивает частоту походов в туалет. Это значит, что он действительно может немного ускорить выведение никотина. А ещё он снижает стресс, а значит, курить может хотеться меньше.Что ещё можно попробовать, чтобы вывести никотин из организмаЭти способы советуют пользователи интернета. Но научных доказательств их эффективности пока нет.МолокоЕго советуют очень часто, несмотря на то, что нет данных, что оно как?то влияет на скорость выведения никотина.Зато часто курильщики отмечают, что молоко и молочные продукты ухудшают вкус сигарет, а это помогает курить меньше.Поэтому продолжайте пить молоко, если вам это нравится, но помните, что для кого?то это не очень полезно.Хвойные маслаЕсть мнение, что ароматические хвойные масла помогают вывести из организма вредные смолы и никотин. На эту тему не проводилось исследований, поэтому нельзя подтвердить эту информацию. Но они приятно пахнут, поэтому не навредят вам, если у вас нет аллергии.Что точно не стоить пробоватьВозможно, вы встречали рекламу дорогих БАДов, которые содержат «самый мощный антиоксидант XXI века». Они якобы могут не только оздоровить организм и улучшить выносливость, но и за пару часов вывести из него вредные вещества, такие как никотин и даже опиоидные наркотики, и полностью избавить человека от зависимости.Конечно, ни одно заявленное свойство не было подтверждено независимыми исследованиями, а обещание улучшить выносливость и спортивные показатели учёные даже опровергли.Так что не тратьте деньги на бесполезные добавки: ни у каких антиоксидантов нет «волшебных» свойств, они просто поддерживают организм. Если вы хотите употреблять их больше, лучше выбирайте продукты, богатые ими.