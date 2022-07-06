Нутрициолог рассказала о пользе селена

Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, чем полезен селен для организма.

Селен необходим не только для здоровья щитовидки, как думают многие. От его присутствия в организме зависят очень многие процессы.

«Селен — один из важнейших минералов для нашего организма. Он обеспечивает нормальную работу антиоксидантной системы организма; взаимодействует с витаминами, ферментами и биологическими мембранами, участвует в регуляции обмена веществ, в обмене жиров, белков и углеводов», — говорит эксперт.

Этот элемент необходим для эффективного детокса при отравлении тяжелыми металлами. Также он участвует в процессе роста волос, отвечает за здоровье и молодость кожи.

Это сильный антиоксидант, который защищает клетки от разрушения, тормозит скорость старения.

При выборе селена всегда отдавайте предпочтение органической форме, она гораздо лучше усваивается и исключает передозировку.

Одна из самых биодоступных форм — селексен. Это органическое соединение селена и ксантена. Его можно принимать, как в лечебных целях, так и с целью профилактики. Оптимальная суточная доза для приема курсом 100 мкг.
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