Нутрициолог рассказала о пользе селена
Селен необходим не только для здоровья щитовидки, как думают многие. От его присутствия в организме зависят очень многие процессы.
«Селен — один из важнейших минералов для нашего организма. Он обеспечивает нормальную работу антиоксидантной системы организма; взаимодействует с витаминами, ферментами и биологическими мембранами, участвует в регуляции обмена веществ, в обмене жиров, белков и углеводов», — говорит эксперт.
Этот элемент необходим для эффективного детокса при отравлении тяжелыми металлами. Также он участвует в процессе роста волос, отвечает за здоровье и молодость кожи.
Это сильный антиоксидант, который защищает клетки от разрушения, тормозит скорость старения.
При выборе селена всегда отдавайте предпочтение органической форме, она гораздо лучше усваивается и исключает передозировку.
Одна из самых биодоступных форм — селексен. Это органическое соединение селена и ксантена. Его можно принимать, как в лечебных целях, так и с целью профилактики. Оптимальная суточная доза для приема курсом 100 мкг.
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