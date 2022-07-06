Спокойный ум – крепкое сердце: омолаживающие упражнения китайской медицины

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Это материал не для профессионалов, а для чайников, к каким я причисляю и себя. Изложено очень популярно - для возникновения понимания зачем делается то или иное достаточно простое действие и какую ценность оно имеет, несмотря на свою простоту. И пусть вас не пугают названия акупунктурных точек - по этим названиям вы всегда сможете найти их соответствия в Интернете, это несложно.Самомассаж: Простые действия и пониманиеЕсли говорить о самомассаже, нужно чтобы область, которую вы массируете, откликалась на ваше воздействие. Когда вы приобретете определенный опыт, вы легко сможете добиться такого отклика, а вот у начинающих это может вызывать некоторые сложности.Именно поэтому в Китае очень ценятся "быстрые" способы самомассажа, которые составлены так, что любой человек, независимо от имеющегося у него опыта, а часто "с полного нуля", моментально получит эффект от выполнения такого упражнения.Стремительное развитие технологий привело к тому, что человек стал вести малоподвижный образ жизни, то есть большее число людей в силу своей профессиональной деятельности вынуждены заниматься умственным трудом, а не физическим. Появление механизмов, облегчающих нашу жизнь, повлияло на экологию и соответственно на употребляемые нами продукты питания и воду.Все эти факторы негативно воздействуют на состояние нашего здоровья, особенно на функционирование жизненно важных внутренних органов. В первую очередь тех, которые отвечают за переработку питательных веществ и вывод продуктов жизнедеятельности из организма. В силу вышеназванных факторов такие органы, как желудок, селезенка и мочевой пузырь, почки, желчный пузырь и печень начинают ощущать нехватку энергии и недостаток тех питательных веществ, которые поставляет кровь.С возрастом ситуация усугубляется. В результате — организм не в состоянии избавиться от отработанных продуктов и они оседают в нашем теле в виде шлаков и токсинов. И чем больше их становится, тем большим становится вес и размеры человека.Специальные приемы самомассажа направлены на активизацию меридианов тех органов, которые отвечают за усвоение питательных веществ и выведение отходов из организма через стимуляцию важных акупунктурных точек, локализованных по ходу меридианов ци, соответствующих данным органам.Их регулярное выполнение также устранит застой ци и крови, улучшит отток лимфы, поможет избавиться от мышечного напряжения и боли в суставах, приведет в порядок функции жизненно важных органов.Например, если печень не справляется со своими функциями, то есть с переработкой питательных веществ, это сразу же сказывается на работе почек, селезенки и желудка. Дальше – больше, процесс затронет толстый и тонкий кишечник, даже сердце. И не стоит забывать, что главная задача нашей печени состоит в регулировании и распространении потока ци по всему телу.Для налаживания и поддержания нормальной работы внутренних органов вам необходимо наладить плавную циркуляцию ци и крови как вокруг них, так и внутри. Регулярно выполняя специальный комплекс самомассажа для внутренних органов, вы поможете вашему организму поддерживать их состояние и эффективную работу.Мягкие растирающие приемы массажа помогут снять напряжение в мышцах, окружающих внутренние органы, что эффективно улучшит их питание за счет правильной и бесперебойной циркуляции крови, а воздействие на акупунктурные точки будут способствовать удалению застоев ци в основных меридианах и сосудах.И наконец самое главное - все приемы самомассажа направлены на сохранение ци в ее главном хранилище, а также на укрепление защитной энергии, которая как кокон окутывает наше тело и предотвращает вторжение в него инфекций, микроорганизмов и других патогенных факторов.Сердце и ЛегкиеПо своему анатомическому строению наши руки — это идеальный инструмент, созданный Природой. Насколько беспомощным становится человек; когда в руках возникают проблемы.Но наши руки — это не только кости, мышцы, связки и сухожилия, вдоль линии рук проходят каналы ци таких важных для жизни человека органов, как легкие, сердце и перикард.Согласно традиционной китайской медицине, наше тело — это дворец, сердце — правитель в нем, все органы и структуры тела — его придворные.Главные функции сердца связаны с духом и кровеносными сосудами. Обычно сердце является тем органом, который ассоциируется с умственными процессами.Кстати иероглиф «синь» означает как разум, так и сердце. Поэтому в Китае и говорят: «Спокойный ум – крепкое сердце».Конечно же, Природа позаботилась о защите нашего сердца, недаром оно располагается за крепкими ребрами и окружено перикардом, то есть околосердечной сумкой. Перикард даже называют министром при Правителе — сердце. Но каким бы ни было анатомическое расположение сердца, оно все же очень уязвимо.Кстати, именно чрезмерное переживания счастья и радости негативно сказывается на работе сердца.Для правильного функционирования наше сердце должно иметь достаточно высокий уровень циркуляции ци и крови. Функция же перикарда (окружения) заключается в том, чтобы рассеивать избыточную ци от сердца, направляя ее по каналу вдоль руки к важным воротам, через которые энергия выходит вовне.Но вы, возможно, уже поняли, что при возникновении блоков в канале перикарда ци не может выйти наружу. Так возникают проблемы в сердце.Согласно китайской теории У-син (пяти первоэлементов), сердце относится к элементу Огонь. В летний жаркий период уровень Огня может подняться до критического и спровоцировать не только сильное сердцебиение, но и инфаркт. Именно поэтому, согласно статистике, летом количество инфарктов и инсультов резко возрастает. Вот почему летом следует особенно беречь сердце.При чем здесь легкие? У Правителя — сердца, помимо министра-перикарда, есть еще телохранитель — это легкие. Легкие не только расположены рядом с сердцем, относясь к элементу Металл, они поглощают сердечный Огонь, регулируя тем самым сердечный ритм. Вспомните, как при учащенном сердцебиении мы начинаем глубоко и часто дышать. Дыхание помогает направить Огонь сердца к легким и таким образом нормализовать сердцебиение.Обеспечение здоровья и поддержание правильного функционирования сердца, перикарда и легких зависят от плавного течения ци по каналам, им соответствующим, и кровообращения, благодаря которому данные органы получают питание.Голова и НебоЛюбой вид массажа важно начинать с головы, ведь в ней находится мозг, контролирующий работу нервной системы, а когда голова напряжена, ум напряжен тоже, следовательно и все физическое тело человека. Учитывая, что в области лба находится место сосредоточения вашего жизненного духа (шэнь по-китайски) — это залог вашего здоровья и долгих лет жизни, ведь сильный дух — это способность противостоять любым стрессам, болезням и невзгодам.Согласно китайской медицине, любой вид напряжения — сначала в нервах, затем в мышцах — препятствует плавному потоку ци в мозг. Это в свою очередь приводит к ухудшению памяти и концентрации, выпадают или седеют волосы, кожа на голове шелушится, на лице появляются морщины или пятна, воспаления, кожа становится серой, тусклой, ухудшается обмен веществ в клетках.Массаж акупунктурных точек, расположенных на голове, способствует улучшению зрения и слуха, нормальному функционированию носа и ротовой полости.Наконец, массаж в области плеч и шеи — этих ворот, через которые ци и кровь поступает в голову, следовательно в мозг, помогает открыть все меридианы ци и кровеносные сосуды, за счет снятия напряжения в этой области.Ворота, или двери, — это места, через которые ци входит и выходит. Воротами ци могут быть как акупунктурные точки, так и области и структуры нашего тела. Воздействие на них помогает улучшить циркуляцию ци.В голове существует множество ворот ци, массируя голову вы снимаете напряжение в них, убираете блоки, через которые ци и кровь не могут циркулировать плавно и беспрепятственно.Для нормального и эффективного функционирования нашему мозгу требуется гораздо больше энергии, чем всему телу. Именно поэтому те, кто занят умственным трудом, часто жалуются на усталость, причем даже сон, каким бы он ни был качественным, не дает вожделенного отдыха.Усталость имеет свойство накапливаться, тем более, что процесс усугубляется малоподвижным образом жизни или длительными фиксированными позами вследствие профессиональной деятельности.Чтобы бороться с чувством усталости, следует поддерживать уровень поступления энергии в мозг.Но усталость — это напряжение, а именно напряжение создает препятствия на пути ци и крови. Здесь вам как раз и поможет расслабляющий массаж головы.Шесть Преимуществ СамомассажаВо-первых, самомассаж – это один из самых простых и доступных видов оздоровления для понимания, освоения и выполнения.Во-вторых, его практика по силам каждому – молодому и старому, здоровому и больному. Он особенно подходит для реабилитационного периода после тяжелых, хронических заболеваний.В-третьих, регулярное выполнение самомассажа обладает столь мощными лечебно-оздоровительными эффектами, что улучшения здоровья будут заметны уже через 2-3 месяца.В-четвертых, освоение самомассажа поможет вам понять основы традиционной китайской медицины, яншен и цигун, возможно, что благодаря этим знаниям, вы захотите и дальше самосовершенствовать свой ум, тело и дух.В-пятых, несмотря на легкость и простоту освоения и выполнения приемов самомассажа, в их основе лежит глубокая научная теория, многократно подтвержденная современными клиническими исследованиями, как в самом Китае, так и на Западе. Не стоит забывать, что все целительские практики традиционной китайской медицины построены на научном анализе и данных, накопленных на протяжении четырех тысячелетий существования лечебно-оздоровительных методик.И, наконец, самое главное: уникальность китайского самомассажа заключается в том, что его практика направлена не только на достижение физического здоровья, но и внутреннего душевного, что является знаковым и существенным отличием восточного подхода к здоровью от западного.Традиционная китайская медицина, в отличие от современной западной, не делит тело человека на органы, а рассматривает его как единую и сложную саморегулирующуюся и самовосстанавливающуюся систему, в которой все части находятся в тесной взаимозависимости и которая пребывает в динамическом равновесии с окружающей средой.Первый модуль — Самомассаж лица и головыВ области головы расположено много активных точек — это такие известные точки как Тай Ян, Тоу Вэй, Бай Хуэй, Фэн Ши и другие. Массаж полезен для лечения и предупреждения болезней связанных с мозговым кровообращением, проблемами зрения, слуха, носоглотки и других заболеваний, кроме того такой массаж дает замечательный косметический эффект.В этом модуле мы выучим восемь упражнений:1. Прочесывание волос пальцами. Это упражнение обладает прекрасным косметическим эффектом, стимулирует прилив крови и ци в область головы, помогает снять нервное напряжение и беспокойство, полезно для людей с заболеваниями, связанными с мозговым кровообращением, помогает при гипертонии, избавляет от головной боли, предотвращает или останавливает выпадение волос.2. Сухое умывание лица. Данное упражнение имеет огромный косметический эффект, так как способствует питанию клеток кожи изнутри, усиливает к ним приток крови и энергии. Тем самым вы улучшаете внешнее состояние кожи: препятствуете появлению пятен, морщин ( или разглаживаете уже имеющиеся), выравниваете тон кожи и улучшаете цвет лица, препятствуете негативному воздействию на кожу любых внешних факторов (стрессов, бессонницы, погодных условий).3. Растирание височной области. Данное упражнение стимулирует движение крови и ци по активным каналам, которые проходят в области головы, проясняет зрение, стимулирует работу мозга, помогает расслабиться, снять напряжение мышц лица, препятствующее движению крови и энергии к коже, к клеткам мозга, помогает бороться с бессонницей, улучшает память.4. Массаж области носа. Упражнение гармонизирует работу внутренних органов, помогает снять головную боль, напряжение или онемение мышц лица, оказывает лечебное воздействие при насморке и кровоточивости носа.5. Разглаживание кожи вокруг глаз. Данное упражнение — одно из самых эффективных и замечательных упражнений для глаз. Его практика помогает снять усталость, улучшить зрение, сделать взгляд более выразительным, оно поможет вам стимулировать кровообращение в области глаз, расслабить глазные мыщцы, кроме того — способствовать избавлению от отеков, кругов (мешков) под глазами, уменьшить количество морщин.6. Растирание ушей. Данное упражнение, при его постоянной практике, оказывает большой косметологический эффект на кожу лица, его выполнение активизирует работу мозга, улучшает настроение, возвращает слух, помогает избавиться от шума в ушах, головной и зубной боли, нормализует работу важных внутренних органов и целых систем.7. Разминание шеи. Данное упражнение помогает избавиться от усталости в области шеи — самой уязвимой части тела, избавиться от боли в шее, плечах, спине, головной боли, избавиться от беспокойства, лечить острую форму конъюктивита, его регулярное выполнение помогает решать многие проблемы, связанные с костно-мышечной системой верхнего отдела позвоночника.8. Растирание большого шейного позвонка. Это чудесное упражнение стимулирует все энергетические каналы, помогает снять блоки в циркуляции ци и крови (от беспрепятственного движения которых в данной области напрямую зависит эффективность работы мозга), бороться с воспалительными процессами в организме, помогает остановить кашель, облегчить дыхание, снять головную боль; массаж также полезен при проблемах, болях и дискомфорте в областях шеи, плеч, спины; поможет избавиться от тугоподвижности шеи, лечить боль в горле.Второй модуль — Самомассаж области груди и животаВ области груди и живота расположено много активных точек. В этом модуле мы расскажем как воздействовать на самые эффективные из них, такие как Тянь Ту, Чжун Вань, Гуань Юань, Чжун Цзи и некоторые другие. Массаж этой области помогает при лечении заболеваний дыхательной пищеварительной системы, системы кровообращения, болезнях половой сферы, может применяться как вспомогательный способ при лечении гинекологический заболеваний, болезней желудка, цистита, помогает избавиться от жировых отложений в области живота.Мы выучим шесть упражнений в этом модуле:1. Горизонтальное растирание. Данный прием, как метод «скорой помощи», помогает облегчить дыхание, бороться с кашлем и простудой. Его можно использовать женщинам как вспомогательный способ при медикаментозном лечении болезней молочной железы и груди.2. Массаж ребром ладони. Данное упражнение помогает усилить кровообращение в области груди, препятствуя появлению застоев ци и крови, болезненных ощущений и чувства распирания в груди. Как вспомогательный способ поможет женщинам бороться с заболеваниями молочной железы.3. Поглаживание печени и селезенки. Данное упражнение в сочетании с массажем точки нэй-гуань оздоравливает печень и успокаивает селезенку (их работоспособность может быть нарушена по причине неправильного питания). Так же регулярная практика полезна при заболевании желчного пузыря и печени, при частом ощущении сдавленности в груди.4. Прогревание желудка. Данное упражнение можно использовать не только как метод «скорой помощи» желудку, но и как омолаживающее, оздоравливающее средство всего организма. Особенно оно подходит людям со слабым желудком, тем, у кого плохое пищеварение, кто страдает от частого вздутия живота, хронической усталости и нехватке энергии.5. Массаж области пупка. Данное упражнение эффективно стимулирует работу всей пищеварительной системы, помогает при болях в животе, вздутии и диарее. Но самое главное — это замечательный инструмент регулирования работы всех жизненно важных внутренних органов.6. Растирание в области паха. Такой массаж — лучшее средство для питания и восполнения почек, он уникален тем, что увеличивает количество положительной энергии — Ян-ци (а это особенно актуально в холодное время года), также он помогает вывести из организма сырость, негативно влияющую на селезенку, полезен при болях в нижней области живота, улучшает работу половых органов, как у мужчин, так и у женщин, усиливая приток крови и энергии в данную область.Третий модуль — Самомассаж спины и поясницыПри массаже данной области чаще всего используют точки Да Чжуй, Мин Мэнь, Шэнь Шу, Да Ляо и другие. Массаж полезен для предотвращения заболеваний поясничного отдела позвоночника, почек, заболеваний половой системы, мочевого пузыря, таких как радикулит, воспаление почек, цистит, геморрой.С возрастом нередко проявляются проблемы в поясничном отделе позвоночника, разрастание костной ткани, остеопороз, защемление нервов — в этом случае особенно полезен самомассаж.В этом модуле мы выучим три важных для нашего здоровья упражнения:1. Простукивание пояснично-крестцовой области. Данное упражнение укрепляет почки и поясницу, рассеивает холод, эффективно при болях в пояснице, гинекологических проблемах, импотенции.2. Прогревание почек. Данное упражнение великолепно стимулирует работу почек, помогает вывести из организма холод и повысить количество положительный энергии — Ян-ци. Также разогревание почек стимулирует работу основных энергетических каналов и системы кровообращения, оно полезно при ощущении холода в области поясницы, при воспалительных процессах почек и мочевого пузыря. Это один из лучших приемов самомассажа, помогающих укрепить здоровье в целом, улучшить качество жизни, предупредить заболевания, сохранить уровень изначальной энергии, которая локализуется в почках и от которой зависят наше долголетие, здоровье, жизнь.3. Растирание крестца и 8 целебных точек ба-ляо. Данная область массажа — одна из важнейших на нашем теле, здесь сосредоточены 8 целебных точек ба-ляо — симметричные точки в позвоночных отверстиях первого-четвертого крестцовых позвонков. Воздействие на них улучшает сексуальные функции, укрепляет мужское здоровье, питает почки и активизирует изначальную энергию, воздействие на мин-мэнь («ворота жизни») — одну из главнейших точек нашего тела, расположенную на Заднесрединном канале, — влияет на здоровье всех жизненно важных органов и целых систем.Четвертый модуль — Самомассаж верхних конечностейПри проведении массажа в этой области мы будем воздействовать на точки Хэ Гу, Нэй Гуань на внутренней стороне запястья, Вай Гуань, точка Цюй Чи канала легких. Массаж этих точек помогает при болях в горле, головной боли, боли в плечах, руках и многих других заболеваниях.1. Растирание воротниковой зоны и плеч. Данное упражнение помогает восстановить кровоток и циркуляцию ци, снять блоки и зажимы, напряженность и болевые ощущения. Он полезен при головных болях напряжения, остеохондрозе, тугоподвижности шеи.2. Прощипывание рук. Данное упражнение обладает ярко выраженным оздоровительным и косметическим эффектом, омолаживая кожу за счет прочищения энергетических каналов, усиления кровообращения, притока крови в область рук. Оно также очень полезно для здоровья, красоты и молодости кистей рук, потому что, как правило, из-за блоков и зажимов в верхней части рук в нижнюю может плохо поступать кровь и энергия, недостаток питания, провоцирующий старение кожи и атрофированность суставов. И не стоит забывать, что вдоль линии рук проходят каналы ци соответствующие таким важнейшим органам как сердце, легкие, перикард, тонкий и толстый кишечник, тройной обогреватель (три области в передней части тела, группирующие жизненно важные для нашей красоты и долголетия органы).3. Продавливание локтем предплечий, кистей рук и пальцев. Это уникальное упражнение, способствующее стимуляции кровообращения и циркуляции энергии, его регулярное выполнение помогает эффективно воздействовать на множество акупунктурных точек, обладающих мощным целительным и омолаживающим эффектом. Оно особенно полезно тем людям, чья работа связана с длительным фиксированным положением рук, страдающим малоподвижностью кистей и пальцев, полезно при болях, атрофированности суставов, выполнение упражнения несколько раз в течение дня поможет избавиться от усталости рук, восстановить двигательную активность кистей и пальцев.4. Защипывание и вкручивание пальцев. По своему эффекту данное упражнение не имеет аналогов, настолько оно многогранно: активизация важнейших акупунктурных точек (а их огромное количество в области пальцев), избавление всего тела от нервного напряжения, от болей в суставах, онемения, бессилия пальцев, ощущения холода, омоложение и восстановление гибкости и подвижности, стимуляция важнейших энергетических каналов, эффективная работоспособность внутренних органов, активизация работы мозга, улучшение настроения — вот лишь неполный список положительного воздействия данного упражнения при регулярном его использовании.5. Сухое умывание рук. Данное упражнение не менее уникально чем предыдущее, его регулярное выполнение поможет вам стимулировать движение ци по каналам, повысить работоспособность внутренних органов и оздоровить их, улучшить кровообращение, что скажется на внешнем облике ваших рук и улучшит состояние кожи, поможет бороться с онемением рук, тугоподвижностью пальцев. Если ваша сфера деятельности связана с работой руками, то практика будет способствовать избавлению их от усталости.Еще в древности китайские врачи уделяли особое внимание здоровью рук, предлагаемый вам самомассаж — лучший способ сохранить молодость рук, гибкость пальцев, их подвижность и силу. Кроме того вы не просто оздоровите весь организм, но и продлите годы своей жизни, ведь долголетие напрямую зависит от здоровья внутренних органов, каналы ци которых проходят вдоль рук.Пятый модуль — Практическое руководство по самомассажу нижних конечностейВ области ног расположены такие важные точки, как Сан Инь Цзяо, Цзу Сань Ли, Лян Цю, Хуань Цяо и другие. Массаж данной области помогает предупреждать и лечить заболевания головы, живота, поясницы, нижних конечностей и многие другие.1. Продавливание передней и задней поверхности ног. Данное упражнение великолепно стимулирует кровообращение, помогает при отеках, болях и судорогах в ногах, растяжении мышц, варикозе, усталости ног, бессилии. Особенно важен данный прием массажа тем людям, кто вынужден вести малоподвижный сидячий образ жизни.2. Растирание ног. Вдоль ног проходят очень важные для нашей жизни каналы — печени, почек, желчного пузыря, мочевого пузыря, селезенки, желудка. Данное упражнение эффективно стимулирует движение ци по названным каналам — тренирует и прочищает их. Его практика поможет вам избавиться от усталости ног, отеков, застойных явлений, целлюлита, улучшить кровообращение, укрепить кровеносные сосуды ног. Если регулярно каждый день практиковать данное упражнение, то можно способствовать оздоровлению и омоложению не только ног, но и всего организма в целом.3. Продавливание активных точек. Данный прием помогает бороться с застойными явлениями в ногах, с усталостью, ощущением холода, онемением, он прекрасно стимулирует движение ци и крови и полезен тем, кто вынужден вести малоподвижный образ жизни.4. Сухое мытье ног. Данное упражнение направлено на улучшение кровообращения и циркуляции ци в ножных каналах. Считается, что здоровье ног и регулярное выполнение для этого упражнений с массажем помогает сохранить здоровье всего нашего тела на долгие годы. Ведь, как гласит древняя китайская поговорка - «Старость начинается в ногах».Ваша практика зависит от целей и задач, которые вы хотите достигнуть.При наличии проблем в той или иной части тела выполняйте упражнения, решающие эти проблемы. Например, упражнения для ног, или для рук, или для поясницы, и так далее.Если ваша задача заключается в улучшении внешнего облика, практикуйте самомассаж лица и головы.Обратите внимания на методы «скорой помощи», как, например, упражнения для желудка, печени или селезенки — они помогут в короткий срок избавить вас от болезненных ощущений во внутренних органах, в то же время их практика способствует и оздоровлению, и омоложению, и улучшению работоспособности, и многому другому.Если вы вынуждены вести малоподвижный образ жизни, почаще практикуйте упражнения с самомассажем для ног, если ваша сфера деятельности связана с работой руками — практикуйте самомассаж рук.В любом случае не старайтесь использовать все и сразу, так вы только перенапряжете свое тело.