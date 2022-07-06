Врач-офтальмолог Шилова дала советы при выборе солнцезащитных очков

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Не каждые солнечные очки помогают в борьбе с палящим Солнцем. Врач-офтольмолог Татьяна Шилова рассказала, как правильно подобрать очки в летнюю пору.Шилова объяснила главную ошибку при выборе очков - ориентироваться на модный вид, а не на качество линз. По ее словам, на рынке преобладают очки, линзы которых выполнены из дешевого пластика.Врач советует обращаться за помощью в специализированные центры, в которых можно получить консультацию, сертификаты на продукцию, а также проверить заявленные характеристики очков.По словам Шиловой, при выборе следует уделять внимание степени защиты очков от ультрафиолетового излучения. Это главный критерий, который не стоит путать со степенью затененности, добавила врач. Эксперт резюмировала, следует обращаться в специализированные центры, в которых врачи выберут очки под конкретные условия, степени защищенности и светопропускаемости.