Назван самый вредный для организма вид сыра

Некоторые виды сыра нельзя назвать полезными для здоровья, хотя это и не значит, что нужно полностью от них отказываться. Однако следует все же снизить объем употребляемого сыра с плесенью, так как он, как выяснили диетологи, является весьма вредным.В составе сыра с плесенью присутствует значительная доля насыщенных жиров — что-то около 25 граммов на 135 граммов продукта. Если систематически употреблять такой сыр, то растет вероятность развития болезней сосудов и сердца.Как отметил диетолог Тоби Амидор, насыщенные жиры из сыра с плесенью могут увеличивать объем так называемого "плохого" холестерина. Последний может провоцировать инфаркты и инсульты, плюс, он в целом вредит здоровью сердечно-сосудистой системы*.Самый простой негативный эффект от постоянного употребления сыра с плесенью — он способствует набору лишнего веса. В таком виде сыра, как установили ученые, весьма незначительное содержание конъюгированной линолевой кислоты, которая помогает организму бороться с воспалительными реакциями и предотвращает набор веса. В общем, лучше не увлекаться сыром с плесенью и употреблять его лишь эпизодически — в таком случае он вряд ли навредит вашему здоровью.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний