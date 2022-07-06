Ешьте сколько влезет: составлен рейтинг самых полезных сезонных овощей

Сезонные овощи и фрукты хороши тем, что они недороги, доступны и полезны. В летнее время их можно купить практически в любом магазине и на ближайшем рынке. Но какой из овощей самый полезный и почему?Для того, чтобы овощи были максимально полезными, есть целый ряд критериев. Прежде всего, они должны быть грунтовыми, а не тепличными, вызревая естественным образом, на солнце. Кроме того, лучше выбирать те плоды, которые традиционны для региона и выращены на местных полях или собственных грядках. И самое главное, они не должны содержать нитратов (и других опасных веществ), чтобы они были безопасны.Если говорить о сезонных овощах, практически каждый из них — это источник полезных витаминов и минералов. Совместно с врачом-гастроэнтерологом Верой Самсоновой, «Доктор Питер» рассказывает о самом полезном овоще — мы оценили и полезные свойства сезонных плодов в целом.Овощ №1 — шпинатВ летнее время лидером в меню должны стать зеленые овощи и зелень. Их стоит добавлять в салаты, первые и вторые блюда, закуски и смузи. Лидером среди всех сезонных овощей по содержанию полезных компонентов считается шпинат. Однолетнее растение хотя и невзрачно на вид, но особенно полезно для нашего здоровья. Прежде всего — это концентрат калия с магнием. Эти минералы необходимы для коррекции давления, защиты от атеросклероза, поддержания сосудистого тонуса.Дополняют полезные свойства шпината высокий уровень аскорбиновой кислоты, которая необходима для усвоения железа, защиты сосудов от повреждений и поддержания иммунитета. Плюс — до 90% суточной нормы бета-каротина, из которого в организме образуется витамин А.Еще одно выгодное качество шпината — он обладает нейтральным вкусом, поэтому его можно сочетать с птицей, мясом, рыбой, другими овощами и даже фруктами.Второе место — болгарский перецПрактически не отстает от шпината по полезности сезонный болгарский перец. Но именно местный, с небольшими плодами, у которых тонкая и нежная кожица, более бледный цвет в сравнении с привозными перцами. В чем польза болгарского перца — за счет содержания красителей он стимулирует выделение серотонина, гормонального вещества, которое формирует ощущение счастья и радости.Кроме того, в перце содержится достаточно большое количество железа, аскорбиновой кислоты. При сочетании с мясными продуктами свежий перец повышает усвоение ионов железа в кишечнике.Кроме того, в плодах много йода, фосфора, серы, витаминов Е и А, витамина РР. Они защищают стенки сосудов от повреждений. В зависимости от региона местный перец можно купить с начал июля до конца сентября.Овощ № 3 — разные сорта капустыЛюбые сорта капусты, начиная от самой популярной — белокочанной, и заканчивая цветной, краснокочанной и брюссельской, полезны. Это ценный источник антиоксидантов, растительной клетчатки и минералов. Антиоксиданты важны для сохранения целостности клеток организма. Они связывают и нейтрализуют свободные радикалы, которые повреждают оболочки клеток и образуются в теле во время стресса, из-за плохой экологии, нездорового питания и других факторов.Молодая капуста появляется на прилавках уже с июля и продается до глубокой осени.Обратите внимание на зеленьОбязательно в летнее время ешьте зелень в любых ее сочетаниях — базилик, петрушка, перья лука, укроп, тимьян, розмарин и т.д.. Можно добавлять зелень практически к любым блюдам — первым, вторым, закускам, салатам. За счет нее активнее и полнее усваивается белковая плотная пища. среди самых полезных компонентов отметим эфирные масла, придающие вкус и аромат, железо, фосфор, калий, каротин и флавоноиды, природные антиоксидантные соединения.Кроме того, в свежей зелени много цинка, витамина К и марганца, они обладают противомикробными свойствами, помогают нормализовать микробную флору кишечника.Разные сорта салатаМожно выбирать любые из сортов салата, которые растут в своем регионе. Наиболее популярный и доступный — айсберг, листовой салат, богат витамином С и каротином, витамином РР, фолатами. Его можно употреблять с мясными и рыбными блюдами, птицей, компоненты салата улучшают усвоение белка и железа. Салат доступен все лето, он быстро растет и созревает, можно есть его целиком или нарвав на кусочки руками в салат.Самые любимые — помидорыКаких только сортов помидоров не предлагают фермеры в летний период. Красные, розовые, сливовидные или черри. Все они полезные и вкусны, содержат очень полезное соединение — ликопин. Это антиоксидант, защищающий сосудистую стенку и клетки, повышающий доступ кислорода в ткани тела и обладающий антираковыми эффектами.Помимо салатов и употребления овощей в нарезке, целиком, помидоры можно есть вялеными, запечеными, тушеными и в виде пасты, сока. Польза плодов сохраняется, ликопин — стойкое соединение, он не разрушается при приготовлении. Наоборот, его становится только больше. Выбирайте помидоры по своему вкусу, обращая внимание на запах. Местные помидоры ароматные, сильно пахнут, в отличие от привозных.