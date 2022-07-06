«Способны убить мгновенно»: смертельные болезни, которые могут протекать без симптомов

Смертельная болезнь может «прятаться» в любом органе человека и никак себя не проявлять. Какие патологии особенно редко показывают себя на ранних этапах, и какие из них способны убить человека за секунду?Патологии, которые обнаруживают уже на поздних стадиях, чаще всего — онкологические. Это опухоли, растущие в организме «тихо» и никак не проявляющие себя. Бывает даже так, что даже ранние их симптомы появляются тогда, когда болезнь всерьез натворила бед в организме.Но есть и другие «тихие» патологии, которые и возникают будто бы ниоткуда, и ведут подрывную работу в организме бессимптомно, но убить способны мгновенно. О них рассказала врач.Терапевт Медицинской клиники НАКФФЭти болезни могут убить мгновенноаневризма сосуда головного мозга,нарушения ритма сердца,микроваскулярная стенокардия.- Эти заболевания нередко трудно диагностируются и скрываются под всем известной так называемой вегетососудистой дистонией, которая проявляется разнообразными головными болями и болями в грудной клетке. При рутинных исследованиях выявить патологию невозможно, — рассказывает врач Татьяна Налегач. — Такие болезни убивают мгновенно. В одну секунду происходит или разрыв аневризмы с кровоизлиянием в мозг, или инфаркт миокарда, или внезапная аритмическая смерть, при которой оказание самой экстренной в мире медицинской помощи ничем не поможет.К сожалению, говорит доктор, появляющиеся перед трагедией смазанные симптомы, которые часто даже не замечают и которые не нарушают качества жизни, не гонят человека к врачу.- Бывает, что и медики «пропускают» болезнь, потому что в медицинской организации нет возможности провести высокотехнологические исследования, — говорит врач. — Вышеназванные патологии возможно выявить, например, при помощи КТ- или МРТ-ангиографии, ПЭТ-КТ или суточного мониторирования ЭКГ.Тревожные звоночки- Бывает вариант, когда болезнь «намекает» нам о себе изменением уровня неспецифических для нее маркеров — например, повышением СОЭ, ферритина, ультрачувствительного С-реактивного белка, снижением гемоглобина и т.п., — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Татьяна Налегач. — Стоит пройти обследование, если у вас вдруг появляется и не проходит непонятная сыпь, мучает головная боль, непроходящий кашель, усталость, кровотечения из носа и любые симптомы, которые сохраняются долгое время.Медленные убийцы- Больший интерес приковывают к себе «медленные убийцы» — таким званием награждают все большее и большее количество болезней, — говорит врач.Среди них:артериальная гипертензия,гиперхолестеринемия (значительное повышение холестерина в сыворотке — более 200 мг/дл ),ишемическая болезнь сердца,сахарный диабет,жировая болезнь печени,рак различной локализации,вирусный гепатит,хронический стресс.Виноват метаболический синдром?- Большинство перечисленных заболеваний рождается из синдрома инсулинорезистентности, — считает Татьяна Налегач. — Это снижение чувствительности клеток к инсулину с последующим нарушением всего метаболизма в организме. Далее возникает метаболический синдром, который просто суммирует все последствия инсулинорезистентности — это когда в крови обнаруживается повышение холестерина, триглицеридов, глюкозы, мочевой кислоты, ультрачувствительного С-реактивного белка, появляется глюкоза и белок в моче.Причины инсулинорезистентности — это избыточное питание, недостаточный объем физических нагрузок, курение, генетические дефекты, отмечает эксперт.- Большинство факторов риска — в наших руках. Здоровый образ жизни — это и есть «таблетка от всех болезней», — объясняет Татьяна Налегач. — Плюс — важен контроль за показателями, регулярная проверка уровня глюкозы в крови натощак. Если было зарегистрировано повышение уровня глюкозы хотя бы двукратно, то целесообразно провести более углубленную диагностику при помощи перорального глюкозотолерантного теста. Он позволяет оценить чувствительность к инсулину, функцию ?-клеток (это клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин). Для проведения этого анализа определяют глюкозу в крови натощак и через два часа — после углеводной нагрузки.Также можно расширить этот тест при помощи определения С-пептида (он позволяет оценить уровень секреции инсулина), который измеряется в параллели с глюкозой натощак и после нагрузки.Медицинский директор лаборатории НАКФФ- Для более точного определения инсулинорезистентности используют эугликемический гиперинсулиновый клэмп-тест, он является «золотым стандартом», — говорит медицинский директор лаборатории НАКФФ Олеся Генералова. — Методика трудоемкая и дорогостоящая, в основном, проводится в научных центрах. Принцип её сводится к одновременному введению инсулина и глюкозы внутривенно с последующим мониторированием. По итогу оценивают количество введенного инсулина и глюкозы: если количество инсулина превышает количества введенной глюкозы, то это указывает на инсулинорезистентность.Как обнаружить «тихих убийц»Инструментально при помощи УЗИ можно выявить:атеросклероз сосудов любых локализаций (сердца, аорты, сонных артерий, артерий нижних конечностей),жировое перерождение печени, поджелудочной железы.Также важно регулярно измерять артериальное давление, предупреждает доктор.- Косвенно об атеросклерозе может намекнуть ситуация, когда разница систолического давления (верхнего) на двух руках превышает 10 мм. рт. ст., — рассказывает врач.Об ожирении (даже если вы не весите больше 100 кг) расскажет такой метод исследования, как биоимпедансометрия — он рассчитает количество жировой массы тела.- Ожирение — это настоящая эпидемия 21-го века, — считает врач. — Часто вес приходит незаметно и «прячется» вокруг органов брюшной полости. Это особый вид ожирения — висцеральный. Точкой невозврата будет момент, когда случится или инфаркт миокарда, или инсульт, или стеатогепатоз перерастет в стеатогепатит и цирроз печени, или сахарный диабет «съест» почки и наступит почечная недостаточность, или разовьется инвалидизирующий подагрический артрит. И, к сожалению, только такие состояния побудят нас обратиться к врачу. Но иногда может оказаться уже слишком поздно.медицинский директор Лабораторной службы ХеликсОнкология убивает незаметноЕжегодно примерно у 600 тыс. человек в России впервые диагностируют рак. Онкологические заболевания становятся все более распространенными не только у нас в стране, но и в мире. И мало кто знает, что опухоль долгое время может развиваться незаметно.- Злокачественные новообразования развиваются поэтапно и длительное время могут оставаться незаметными для пациента, — признает врач Дмитрий Денисов. — Поэтому ранние симптомы, соответствующие начальным стадиям рака, или очень скудны, или вовсе отсутствуют — в зависимости от места расположения опухоли и ее взаимоотношения с соседними органами.Врач признает, что люди, которые очень боятся рака, нередко страдают самой настоящей онкофобией и ставят себе диагнозы по поводу и без повода. Это тоже — серьезная проблема.- Необходимо найти баланс между умеренной онконастроженностью и онкофобией, — рассказывает доктор. — Стоит быть в курсе современных методов онкодиагностики, но не следует ставить себе диагнозы — лучше и безопаснее найти время обратиться к специалисту за консультацией и пройти все необходимые исследования по его назначениям. Уже сейчас более 90% всех случаев рака можно вылечить, если выявить болезнь на ранних стадиях.Как выявить рак на ранней стадииВажно проходить профилактические скрининги — особенно людям с факторами риска — пожилой возраст, наследственность, вредные привычки, производственные факторы и т. д.- Профилактические исследования направлены на выявление конкретного вида рака и позволяют обнаружить предраковые и раковые заболевания на ранних стадиях и вовремя начать лечение, — поясняет Дмитрий Денисов. — Врачи-онкологи рекомендуют избегать гипердиагностики и делать регулярно только4 скрининга с доказанной эффективностьюОбследование для выявления предраковых изменений и рака шейки матки — цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки.Обследование для выявления рака молочной железы — маммография.Диагностика рака предстательной железы — определение уровня простатспецифического антигена.Скрининг рака толстой кишки — исследование кала на скрытую кровь и колоноскопия.- Если по результатам скрининга выявлены изменения, это указывает на повышенную вероятность риска конкретного заболевания. И это значит, что такому человеку показано дальнейшее обследование, — объясняет врач. — Если при осмотре врач замечает подозрительные уплотнения, новообразования, другие признаки злокачественного процесса, то в большинстве случаев первоначально пациент направляется на УЗИ, рентгенографию, КТ или МРТ, эндоскопическое исследование. Далее врач по показаниям берет биопсийный материал для последующего морфологического (гистологического или цитологического) исследования. Без него невозможно определение вида опухоли.