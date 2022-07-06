Российский диетолог Лушникова рассказала о необходимых витаминах для женской красоты
В разговоре с журналистами медик отметила, что для женской красоты необходимо выработать определенные привычки. В этот список вошли правильное питание, хороший сон, отсутствие стресса и регулярная физическая активность. При недостаточно разнообразном рационе для сохранения красоты и молодости необходимо принимать добавки, однако, по словам Лушниковой, витамины и микроэлементы лучше получать из питания, передает издание "Лента.ru".
– Если человек не употребляет каждый день в необходимых количествах, например, жирную рыбу, то ему может потребоваться дополнительный источник омега-3 жирных кислот в виде добавок, – цитирует СМИ врача.
Диетолог также подчеркнула важность приема утром витамина D, который влияет на все процессы в организме. При недостаточном количестве белка в рационе эксперт посоветовала обратить внимание на коллаген, а людям, испытывающим стресс, могут потребоваться препараты с магнием.
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