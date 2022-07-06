Как правильно принимать магний, чтобы помочь сердцу и избавиться от судорог в ногах

Магний занимает четвертое место по объему в организме, уступая только кальцию, калию и натрию. Дефицит этого элемента может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Разбираемся, какой бывает магний и как правильно его принимать.

Магний — это один из важнейших микроэлементов, необходимых нашему организму. Подсчитано, что он участвует как минимум в 600 биохимических реакциях, а это значит, что он должен обязательно присутствовать в нашем организме в нужных количествах.

Врач клинической лабораторной диагностики

«Больше половины магния, который присутствует в нашем организме, находится в костях. Кроме того, он есть в мышцах, мягких тканях и жидкостях организма, включая кровь», — рассказывала «Доктору Питеру» врач-диагност Ольга Малиновская.

По некоторым данным, до 25% взрослых людей страдают от дефицита магния. Из-за этого у человека могут появиться различные неприятные ощущения — от незначительных недомоганий, до серьезных патологий, которые мешают спать и вести привычный образ жизни.

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

Про важность магния

Он необходим для иммунитета,

Нормализует давление, тонус сосудов, помогает предотвратить появление артериальной гипертонии,

Придает коже здоровый оттенок, предупреждает появление морщин, делает волосы прочными и предотвращает выпадение,

Антистресс, снижает содержание кортизола в крови,

Регулирует сон.

Важная деталь: анализ крови на дефицит магния не информативен (в крови циркулирует всего 1%), поэтому необходимо оценивать клинически, говорит Михаил Кутушов.

Как распознать нехватку магния

При дефиците этого микроэлемента появляются следующие симптомы:

Раздражительность и рассеянность,

Бессонница и усталость, начинают мучить кошмарные сны,

Судороги в мышцах ног, покалывания в пальцах,

Слабость, головокружение,

Нарушение ритма сердца,

Спастические боли в животе с последующей диареей,

Метеочувствительность.

Чтобы избавиться от этих неприятных симптомов, врач может вам порекомендовать принимать магний. Но у него есть множество форм — легко впасть в ступор, глядя на все эти незнакомые слова на баночках в аптеке. Чем же они различаются? Давайте разбираться.

Про формы магния

цитрат — высокая биодоступность. Лучше делить на несколько приемов и пить после еды, чтобы не раздражать слизистую и избежать слабительного эффекта. Учтите, эта форма снижает усвоение железа;

малат — магниевая соль яблочной кислоты. Стимулирует нервную систему, поэтому лучше принимать утром;

таурат — соединен с аминокислотой L-таурин. Подойдет людям с чувствительным пищеварением. Противопоказан людям с мутацией в некоторых генах, которые вызывают накопление таурина в организме;

глицинат — готовая к усвоению форма. Комфортна для пищеварения и не окажет слабительного эффекта;

треонат — связан с L-треоновой кислотой;

оротат — соединен с оротовой кислотой. Противопоказан при мочекаменной болезни и циррозе печени.

Важно

Всегда учитывайте заболевания ЖКТ, говорит Михаил Кутушов.

Так, если у вас пониженная кислотность желудка, то выбираем малат, цитрат или треонат.

Цитрат способствует сокращению желчного, что важно при гипотонии, а вот глицинат обычно не рекомендуют при нарушении оттока желчи в организме.

При чувствительной слизистой лучше всего выбирать треонат, глицинат, оротат.

Как его правильно принимать

Запомните важное правило: утром принимаем магний, чтобы восполнить дефицит. Вечером — для воздействия на нервную систему и улучшения сна.

«Его также можно принимать натощак, поскольку магний не раздражает слизистую оболочку, плюс будет всасывается лучше. Можно принимать с едой, можно после», — комментирует профессор.

Обязательно стоит запивать таблетку или капсулу водой.

Поддерживающая дозировка для взрослого человека — 400 мг. Лечебные дозы начинаются от 600-800 и более мг. Но не назначайте магний сами себе и не пейте его бесконтрольно! Это может привести к печальным последствиям. Любые витамины и микроэлементы должен выписывать врач, проанализировав результаты ваших анализов.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://doctorpiter.ru - Добавил belyash в категорию Кардиология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь