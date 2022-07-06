Серьезные причины, почему вы переутомляетесь

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Повышенная утомляемость часто представляет куда большую опасность для нашего здоровья, чем мы привыкли думать. Мы решили вместе со специалистом выяснить, что может быть причиной вашей постоянной усталости, и как с ней бороться. Однако, напоминаем, что прежде чем приступить к лечению, важно поставить правильный диагноз, а сделать это может только ваш лечащий врач.Вы слишком ответственно подходите к решению любых вопросовКак правило, постоянная усталость преследует людей, которые просто не умеют отдыхать. Кому-то просто необходимо брать дополнительные проекты, даже если человек понимает, что такой груз работы может сказаться на его здоровье. Естественно, перегруз мозга и нервной системы всегда дает о себе знать, чаще всего усталость становится лишь началом, далее могут последовать и другие проблемы, вроде психических нарушений и болезней на физическом уровне, с которыми так или иначе придется справляться. Психологи советуют не строить из себя героя и всегда трезво оценивать свои возможности, если же синдром перфекциониста преследует вас всю жизнь и значительно снижает ее качество, стоит обратиться за помощью к психологу.Возможны проблемы с кровообращениемПовышенная утомляемость очень часто говорит о проблемах с сердечно-сосудистой системой или же нарушениями кровообращения. Если вы чувствуете, что валитесь с ног даже после уборки дома и при этом замечаете на теле синяки, хотя не ударялись, не тяните и обратитесь к врачу, чтобы пройти стандартный чекап. Вполне вероятно, что речь идет об анемии, которую необходимо выявить на ранней стадии.Организм требует витаминов и минераловЧасто бывает и так, что нашему организму приходится «затормаживаться», если количество витаминов и минералов в нем начинает снижаться. Чтобы не расходовать остатки, наш мозг дает команду на замедление. Вполне вероятно, у вас есть вредные привычки либо у вас нарушен режим дня и рацион, из-за чего в организм не поступают полезные вещества в достаточно количестве. Добавьте сюда постоянные стрессы, которые истощают нервную систему и вы получите грустную картину страдающего организма, который всеми силами пытается к вам «обратиться», чтобы вы о нем позаботились.