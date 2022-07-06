Укусы насекомых: 12 видов и что делать при каждом из них

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УКУСЫ насекомых выглядят неодинаково. Как же определить, кто вас укусил? В этой статье вы узнаете о 12 самых распространенных укусах насекомых, которые вы можете ощутить на себе. Будьте внимательны!В летнюю пору, когда люди семьями выезжают на отдых за город, на дачи или пикники возле озера, возрастает риск получить нежелательные укусы от различных насекомых. Некоторые проходят быстро, а с особо тяжелыми укусами нужно немедленно обращаться к медикам. Предлагаем прочитать о 12 наиболее распространенных укусах, которые вы можете ощутить на себе, находясь на прогулке в городе или за границей в экзотическом отпуске.Укусы насекомых: как отличить и что делать12 видов укусов различных насекомых.КлещКомарОсаПчелаШершеньБлохаРыжий муравейВшиСлепеньКлопОленья муха (златоглазик)Паук-отшельник1. Клещ.Наиболее опасен для человека лесной клещ, так как он является переносчиком опасных заболеваний. Ротовой аппарат паразита устроен таким образом, что дает возможность глубоко и прочно присосаться к коже. При этом человек не будет испытывать боли и может обнаружить на своём теле клеща даже через несколько дней. Может получиться, что клещ вас укусил и отвалился. Тогда в месте укуса будет красное пятно окружностью в несколько сантиметров, а в центре - чёрная или красная точка. В таком случае следует срочно обратиться к врачу.2. Комар.Визуально укусы комаров выглядят на коже как розовые папулы, имеющие очертания круга, капли. Если место укуса расчесывать, оно станет красного цвета, потому что слюна комара попадет в окружающие ткани, что усилит реакцию. Бывают случаи, когда на месте укуса проявляется аллергическая реакция с отёком.3. Оса.Укус осы очень болезненный. В его месте ощущается жжение, оно распухает и становится красного цвета. Иногда укус осы вызывает головную боль, высокую температуру и сыпь по телу.4. Пчела.Ужалив, пчела умирает. Это происходит потому, что вместе с жалом она оставляет свой пищеварительный тракт. Поэтому укус пчелы распознать довольно просто. Следует срочно удалить жало, чтобы яд не попал в кровоток. Пчелиный укус стоит на втором месте среди причин анафилаксии. Если у вас возникла одышка, снизилось давление, нарушилось дыхание – вызовите скорую помощь.5. Шершень.Насекомое прокалывает кожу как пчела, однако, жало не оставляет в ране. Место укуса распухает, краснеет, появляется острая боль. Среди симптомов укуса шершня: учащенный пульс, тошнота, рвота, холодные конечности, синеватый оттенок губ, ушей и шеи. Не исключена потеря сознания. Маленькие дети и взрослые с ослабленным иммунитетом очень болезненно переносят укус шершня. При появлении соответствующих симптомов следует срочно обратиться к доктору.6. Блоха.Укусы этих насекомых чаще всего наблюдаются на ногах. Блоха может кусать неоднократно. Укусы имеют вид маленьких красных точечек. Если их расчёсывать, они долго заживают, и на месте укусов долго остаются тёмные пятна.7. Рыжий муравей.При укусе насекомое выделяет токсин, вызывающий аллергическую реакцию. Пострадавшие места визуально похожи на укусы блох, но жало муравья причиняет мгновенную острую боль.8. Вши.Чаще всего насекомые обитают на голове, но существуют виды, располагающиеся на других волосистых частях тела. Укус вызывает сильный зуд и оставляет маленькую красную точку.9. Слепень.Укус оставляет заметную отметину с отеком вокруг нее. В месте отека возникает горячее ощущение. Укус вызывает зуд, головокружение, не исключено инфицирование.10. Клоп.Укусы массовые, плотно находящиеся друг возле друга и сгруппированные. Постельные клопы кусают как бы по одной линии. Число укусов одного клопа – от 3 до 5 проколов кожи с покраснением через промежутки в 2-4 сантиметра.11. Оленья муха (златоглазик).Укус оставляет красное пятно и необыкновенно болезненный. Насекомое может переносить заболевание под названием лихорадка кролика. Симптомы: язвы на коже, лихорадка, головная боль.12. Паук-отшельник.Обитает только в определенных областях. Его укус можно почувствовать лишь через 6 часов, когда возникает боль. На месте укуса появляется покраснение или кольцо фиолетового оттенка (похожее на бычий глаз).