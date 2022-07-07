Как отличить простую забывчивость от деменции — один верный способ

Как понять, что провалы в памяти — это признак серьезного нейродегенеративного заболевания, а не банальная возрастная забывчивость? Есть один верный способ.Начало развития деменции может пройти незамеченным для человека и его родственников. И это плохо — в большинстве случаев приобретенное слабоумие прогрессирует довольно быстро, поэтому важно не пропустить ранние симптомы заболевания и вовремя обратиться к специалисту.Вылечить деменцию невозможно, но состояние пациента облегчить вполне реально, главное вовремя назначить подходящие препараты и начать терапию.Одним из первых симптомов деменции называют проблемы с памятью. Это верно. Но в «погоне» за ранними признаками заболевания можно перестараться и начать подозревать слабоумие у вполне здоровых и бодрых родных и даже у самого себя.На самом деле, легкое снижение когнитивных функций и случающиеся «провалы» в памяти — это возрастные и вполне нормальные проявления для стареющего человека.Деменция — не просто потеря памяти- При деменции могут страдать разные функции — обучение, внимание, перцептивно–моторный навык, исполнительная функция, социальное познание, языковая функция, — объяснила доктор медицины Лесли Кернисан. — Трудности с математикой, проблемы с чтением, которые были у человека и до этого, не считаются признаками деменции — важно обращать внимание именно на изменения по сравнению с обычными способностями человека во взрослом возрасте.Врач за один визит пациента не может поставить диагноз деменция — необходимо провести ряд профессиональных тестов. И совершенно точно о слабоумии не будет говорить забывчивость, которая случается с любым человеком в возрасте.- Все мы иногда что-то забываем на какое-то время, но потом можем вспомнить, — говорит врач. — Но люди с деменцией уже не вспомнят то, что забыли. Это и есть главное отличие. Они могут задавать вам один и тот же вопрос снова и снова, каждый раз забывая, что вы уже ответили на него. Мало того, они даже не вспомнят, что уже спрашивали вас о чем-то — и не единожды.Нарушение когнитивных функций и проблемы у человека с деменцией уже будут настолько серьезными, что будут мешать ему в повседневной жизни и при выполнении рутинных задач.5 основных признаков деменции — по версии КернисанО деменции можно с долей уверенности говорить, если вы согласитесь, что у человека есть все пять этих проявлений:Нарушение нескольких когнитивных функций — и это не только проблемы с памятью.Снижение уровня способностей человека по сравнению с тем, что у него был был ранее.Проблемы настолько серьезны, что нарушают его повседневную жизнь.Проблемы не связаны с обратимым состоянием, таким как делирий, гипотиреоз, депрессия, перенесенный ковид и побочные эффекты лекарств.Проблемы не объясняются каким-либо психическим расстройством.Ковид снижает когнитивные способности49% россиян испытывают проблемы с памятью и вниманием после перенесенного COVID-19. Почти половина (24%) из них справились с этим состоянием, остальные до сих пор чувствуют снижение когнитивных способностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса о последствиях COVID-19, проведенном медицинской компанией «Инвитро» в июне 2022 года.Согласно результатам опроса, 67% россиян стали менее продуктивными после COVID-19, из них 33% ощущают значительное снижение личной эффективности.- Ухудшение памяти после COVID-19 может быть связано с микротромбозами и спазмом сосудов головного мозга, а также нейротоксичностью вируса, — говорит врач-инфекционист Светлана Машкова. - Продуктивность после заболевания может снижаться из-за постинфекционного астенического синдрома и в целом из-за изменений в организме, которые появляются после любой перенесенной инфекции. Эти изменения проявляются слабостью, быстрой утомляемостью, вегетативным реакциями, снижением аппетита, увеличением потребности в сне. Так организм дает себе возможность восстановиться после болезни.В период восстановления важно поддержать когнитивную сферу — читать новые книги, изучить новый для себя вид деятельности. Главное — не зависать на диване у телевизора или в соцсетях.