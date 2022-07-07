Диетолог Гинзбург: почему полезно есть макароны

Макароны как продукт питания обладают рядом полезных для здоровья свойств, констатирует доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.Доктор Гинзбург поделился профессиональным мнением о том, почему полезно есть макароны. Диетолог объяснил, что благодаря белку пшеницы, который содержится в макаронах, организм ощущает длительную сытость и человек обходится без дополнительных перекусов, не испытывает желания съесть что-то сладкое – это в результате обеспечивает снижение уровня сахара в крови.Диетолог подчеркнул: данным свойством обладают макароны из твердых сортов пшеницы и сваренные «аль денте» – слегка твердыми.«Клейковина в макаронах – это белок, который замедляет всасывание углеводов и тем самым снижает гликемический индекс, то есть снижает скорость всасывания сахара, пик его уровня в крови», - сообщил Гинзбург.