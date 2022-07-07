«Доктор, меня шатает!» 6 причин, почему кружится голова по утрам

Если вы чувствуете головокружение, даже небольшое, когда просыпаетесь, стоит выяснить — пора ли начинать беспокоиться. Вот несколько причин, почему кружится голова и «шатает» с утра.Если у вас изредка с утра кружится голова — это может и не быть поводом для беспокойства. Но если головокружения после пробуждения случаются слишком часто и чуть ли не каждое утро вы, заворачивая за угол в квартире, теряете равновесие, стоит провериться у врача. Этот симптом вполне может указывать на развитие какой-то патологии в организме.Вот наиболее распространенные причины утреннего недомогания.Вы обезвоженыВы можете проснуться с головокружением, потому что вашему организму нужно больше воды. Без достаточного количества жидкости уменьшается объем крови, давление падает, результат — ваш мозг не получает достаточно кислорода и вы чувствуете головокружение.Особенно ярко такой симптом может проявляться, если накануне вы выпили много алкоголя. Спиртное подавляет всасывание питательных веществ и жидкости.Что делать: необходимо пополнить запас жидкости — пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания. А чтобы предотвратить эту проблему в будущем, старайтесь чередовать каждый алкогольный напиток со стаканом воды.У вас низкий уровень сахара в кровиНизкий уровень сахара в крови (гипогликемия) может привести к утреннему головокружению.Когда вам не хватает глюкозы (она — основной источник топлива), работа органов и систем организма замедляется. Страдает в том числе и мозг — это тоже орган, зависимый от глюкозы. Поэтому при низком уровне сахара в крови вы запросто можете проснуться с головокружением.Признаки низкого уровня сахара в крови:учащенное сердцебиение,усталость,бледная кожа,общее беспокойство,потливость,чувство голода,раздражительность,покалывание или онемение губ, языка и щек.Что делать: если сахар упал внезапно и такое с вами случается редко, то поможет что-то сладкое — надо съесть конфетку или выпить напиток с сахаром — например, стакан апельсинового сока, чтобы решить проблему.Но низкий уровень сахара в крови также может быть связан с такими заболеванием, как диабет. Поэтому, если сахар в крови у вас падает часто — надо сдать анализы и решить с врачом, какие препараты пить, чтобы не было скачков сахара и нормализовать уровень глюкозы в крови.Вы принимаете лекарстваЕсли вы проснулись с головокружением и вас «заносит» при ходьбе, это может быть побочным эффектом приема некоторых лекарств. Например, препараты от гипертонии могут «уронить» давление и вызвать тем самым головокружение.Принимаемые вами лекарства-диуретики способны вызвать обезвоживание — и как следствие, головокружение.Что делать: если вы считаете, что именно лекарство — причина головокружения, поговорите со своим врачом. Он посоветует как скорректировать дозу или назначит другой препарат.Болезнь Меньера (увеличение количества жидкости в ушном лабиринте)Это воспалительное заболевание внутреннего уха может вызывать системное головокружение. Происходит это потому, что увеличивается объем эндолимфы (лабиринтной жидкости). Она давит на клетки, отвечающие за ориентацию тела в пространстве и сохранение равновесия.Сопровождаться болезнь может и другими симптомами — снижением слуха, шумом в ушах.Что делать: обратитесь к врачу, который проведет диагностику и в случае необходимости назначит лечение.Вы резко встали с кроватиКогда вы слишком быстро встаете с постели, вы можете заметить, что у вас немного кружится голова. Внезапное изменение положения из положения лежа в положение стоя вполне может вызвать головокружение.Это часто происходит из-за ортостатической гипотензии — внезапного падения артериального давления после резкого изменения положения тела. Эта проблема у людей становится более распространенной с возрастом.Что делать: просто не торопитесь. Вставайте с кровати медленно, без резких рывков. Тело должно привыкнуть к изменению положения. Это особенно важно для пожилых людей, так как головокружение увеличивает риск падений и травм.У вас апноэЧасто люди, которые храпят по ночам, могут жаловаться на утренние головокружения. Ночное апноэ связано с нерегулярным и прерывистым дыханием во сне, а это может привести к снижению уровня кислорода в крови. Последствие — головокружение.Другие признаки апноэсухость во рту, когда вы просыпаетесь,бессонница,повышенная дневная сонливость,трудности с концентрацией внимания,утренняя головная боль,раздражительность.Считается, что у людей, которые страдают от апноэ, в два раза увеличивается риск развития сердечной аритмии.Что делать: если вас мучают утренние головокружения и есть другие симптомы апноэ, поговорите со своим врачом. Есть способы улучшить ночной сон.- Причинами головокружения по утрам может быть мышечно-тонический синдром (напряжение мышц шеи и затылка), анемия (дефицит гемоглобина в крови), артериальная гипотензия (пониженное давление), — рассказала в своем блоге в Telegram врач-терапевт Елена Черненко. — Есть и более серьезные диагнозы, которые сопровождают головокружение и имеют дополнительные симптомы:инсульт (нарушение речи, временная или частичная потеря зрения, слабость, онемение половины тела),транзиторная ишемическая атака (предынсультное состояние), симптомы похожи на инсультные,гипертонический криз (высокое давление 140-160 на 90-95 мм и выше,травма головы.Эти состояния требуют незамедлительного обращения к врачу.