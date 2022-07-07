«Доктор, меня шатает!» 6 причин, почему кружится голова по утрам
Если у вас изредка с утра кружится голова — это может и не быть поводом для беспокойства. Но если головокружения после пробуждения случаются слишком часто и чуть ли не каждое утро вы, заворачивая за угол в квартире, теряете равновесие, стоит провериться у врача. Этот симптом вполне может указывать на развитие какой-то патологии в организме.
Вот наиболее распространенные причины утреннего недомогания.
Вы обезвожены
Вы можете проснуться с головокружением, потому что вашему организму нужно больше воды. Без достаточного количества жидкости уменьшается объем крови, давление падает, результат — ваш мозг не получает достаточно кислорода и вы чувствуете головокружение.
Особенно ярко такой симптом может проявляться, если накануне вы выпили много алкоголя. Спиртное подавляет всасывание питательных веществ и жидкости.
Что делать: необходимо пополнить запас жидкости — пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания. А чтобы предотвратить эту проблему в будущем, старайтесь чередовать каждый алкогольный напиток со стаканом воды.
У вас низкий уровень сахара в крови
Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) может привести к утреннему головокружению.
Когда вам не хватает глюкозы (она — основной источник топлива), работа органов и систем организма замедляется. Страдает в том числе и мозг — это тоже орган, зависимый от глюкозы. Поэтому при низком уровне сахара в крови вы запросто можете проснуться с головокружением.
Признаки низкого уровня сахара в крови:
учащенное сердцебиение,
усталость,
бледная кожа,
общее беспокойство,
потливость,
чувство голода,
раздражительность,
покалывание или онемение губ, языка и щек.
Что делать: если сахар упал внезапно и такое с вами случается редко, то поможет что-то сладкое — надо съесть конфетку или выпить напиток с сахаром — например, стакан апельсинового сока, чтобы решить проблему.
Но низкий уровень сахара в крови также может быть связан с такими заболеванием, как диабет. Поэтому, если сахар в крови у вас падает часто — надо сдать анализы и решить с врачом, какие препараты пить, чтобы не было скачков сахара и нормализовать уровень глюкозы в крови.
Вы принимаете лекарства
Если вы проснулись с головокружением и вас «заносит» при ходьбе, это может быть побочным эффектом приема некоторых лекарств. Например, препараты от гипертонии могут «уронить» давление и вызвать тем самым головокружение.
Принимаемые вами лекарства-диуретики способны вызвать обезвоживание — и как следствие, головокружение.
Что делать: если вы считаете, что именно лекарство — причина головокружения, поговорите со своим врачом. Он посоветует как скорректировать дозу или назначит другой препарат.
Болезнь Меньера (увеличение количества жидкости в ушном лабиринте)
Это воспалительное заболевание внутреннего уха может вызывать системное головокружение. Происходит это потому, что увеличивается объем эндолимфы (лабиринтной жидкости). Она давит на клетки, отвечающие за ориентацию тела в пространстве и сохранение равновесия.
Сопровождаться болезнь может и другими симптомами — снижением слуха, шумом в ушах.
Что делать: обратитесь к врачу, который проведет диагностику и в случае необходимости назначит лечение.
Вы резко встали с кровати
Когда вы слишком быстро встаете с постели, вы можете заметить, что у вас немного кружится голова. Внезапное изменение положения из положения лежа в положение стоя вполне может вызвать головокружение.
Это часто происходит из-за ортостатической гипотензии — внезапного падения артериального давления после резкого изменения положения тела. Эта проблема у людей становится более распространенной с возрастом.
Что делать: просто не торопитесь. Вставайте с кровати медленно, без резких рывков. Тело должно привыкнуть к изменению положения. Это особенно важно для пожилых людей, так как головокружение увеличивает риск падений и травм.
У вас апноэ
Часто люди, которые храпят по ночам, могут жаловаться на утренние головокружения. Ночное апноэ связано с нерегулярным и прерывистым дыханием во сне, а это может привести к снижению уровня кислорода в крови. Последствие — головокружение.
Другие признаки апноэ
сухость во рту, когда вы просыпаетесь,
бессонница,
повышенная дневная сонливость,
трудности с концентрацией внимания,
утренняя головная боль,
раздражительность.
Считается, что у людей, которые страдают от апноэ, в два раза увеличивается риск развития сердечной аритмии.
Что делать: если вас мучают утренние головокружения и есть другие симптомы апноэ, поговорите со своим врачом. Есть способы улучшить ночной сон.
- Причинами головокружения по утрам может быть мышечно-тонический синдром (напряжение мышц шеи и затылка), анемия (дефицит гемоглобина в крови), артериальная гипотензия (пониженное давление), — рассказала в своем блоге в Telegram врач-терапевт Елена Черненко. — Есть и более серьезные диагнозы, которые сопровождают головокружение и имеют дополнительные симптомы:
инсульт (нарушение речи, временная или частичная потеря зрения, слабость, онемение половины тела),
транзиторная ишемическая атака (предынсультное состояние), симптомы похожи на инсультные,
гипертонический криз (высокое давление 140-160 на 90-95 мм и выше,
травма головы.
Эти состояния требуют незамедлительного обращения к врачу.
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