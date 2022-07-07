Врач Павлова назвала частые ошибки людей в их следовании здоровому питанию

Эндокринолог Зухра Павлова: недополучение важных питательных веществ из-за ограниченности рациона является одной из самых частых ошибок людей, переходящих на здоровое питание.Стремление питаться правильно похвально, но многие люди часто ошибаются в своих представлениях о том, что это значит. Врач Павлова назвала частые ошибки в следовании здоровому питанию – одной из них медик назвала пристрастие к питью апельсинового сока утром.«Стакан этого напитка за завтраком даст большую дозу фруктозы, которая после быстрого расщепления приведет к чувству голода и поспособствует накоплению жиров», - отметила врач Павлова.Также частой ошибкой людей в их следовании здоровому питанию является исключение из питания всего на их взгляд вредного, что делает рацион слишком скудным в плане содержания питательных веществ. В результате организм лишается нужных ему жиров или углеводов.«Если есть только творог или пить один кефир, то организм не получит необходимого количества белков, жиров и углеводов – это снова быстро лишает сытости, побуждает искать еду», - предупредила медик.Также ошибкой является неумеренное потребление полезных и здоровых продуктов – например, тех же орехов, фруктов или овощей. Злоупотребление может вызывать проблемы с пищеварением, раздражает слизистую желудка, а также перегружает поджелудочную железу, печень.