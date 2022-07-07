Потливость: почему это полезно для здоровья и когда нужно идти к врачу?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Мы не должны полностью избегать потоотделения: как показывают исследования, эта функция организма оказывает положительное влияние на организм.Очищение от токсинов. Ученые констатируют, что потовые железы помогают коже отфильтровывать токсины из организма, в том числе продукты жизнедеятельности и алкоголь. Также было установлено, что благодаря потоотделению в организме становится меньше тяжелых металлов, таких как ртуть и свинец. Их высокие дозы снижают уровень энергии и оказывают повреждающее воздействие на органы.Предотвращает перегрев. Основная функция пота – контролировать температуру тела. Его выделение в жару способствует естественному охлаждению, что полезно для защиты от перегрева, опасного своими последствиями для здоровья, в особенности, кровеносной системы, сосудов.Потеря веса. Еще одна причина, объясняющая пользу потливости для здоровья – потоотделение может ускорить потерю веса, предотвратить задержку воды и отечность.Здоровая кожа. Выделение пота обеспечивает коже защиту от микробов и бактерий – вместе с потом из пор кожи вымываются жир и грязь. Потоотделение также увеличивает приток крови, что помогает сохранитьСнижается риск образования камней в почках. Когда мы потеем, мы пьем больше воды, а это означает, что у минеральных веществ, вызывающих камни в почках, меньше шансов застрять в это органе или в мочевыводящих путях.Что вызывает чрезмерное потоотделение? По словам дерматолога Григория Гольдина, в большинстве случаев чрезмерное потоотделение безвредно, однако оно также может быть связано со следующими медицинскими причинами.Диабет.Проблемы с щитовидной железой.Повышенная тревожность.Менопауза.Болезнь Паркинсона.Алкоголизм.Раковые заболевания, такие как лимфома и лейкемия.Сердечная недостаточность.Ревматоидный артрит.Когда из-за потливости следует обратиться к врачу?Поводом для обращения являются, прежде всего, внезапные изменения – например, вы заметили, что стали больше потеть или чрезмерное потоотделение началось после приема лекарства, либо ваш пот приобрел резкий запах.Также нужно идти к врачу в случае ночной потливости, если вы просыпаетесь в холодном поту или утром ваше постельное белье мокрое.Если потоотделение становится общим, то есть, вы начинаете потеть по всему телу, а не только с головы, лица, подмышек, паха, рук или ногЕще одна причина – асимметричное потоотделение, когда выделение пота происходит только с одной стороны тела.Необходимо провериться, если потоотделение, сопровождающееся другими симптомами: такими как повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, утомляемость или бессонница.