Какие домашние средства помогают при укусах комаров: объясняет врач

Слабый раствор уксуса или соды может быть полезен как средство помощи при укусах комаров, констатирует врач-дерматовенеролог Галина Терещенко.Врач сообщила в интервью, что зуд после укуса комаров возникает в результате местного воспаления, способного провоцировать появление аллергической реакции у предрасположенных людей. По словам Терещенко, для снятия зуда область комариного укуса следует обработать антисептическим средством, также можно воспользоваться специально предназначенными для устранения зуда«При отсутствии под рукой специальных средств, зуд можно снять при помощи так называемых народных средств – слабый уксусный или содовый раствор», – подтвердила Терещенко.Медик подчеркнула, что уксус и сода не должны использоваться в большой дозе – их слишком концентрировнные растворы могут привести к дерматиту.«Обычно это чайная ложка пищевой соды на стакан воды или разведенный до трехпроцентного столовый уксус», - объяснила врач.Специалист настоятельно порекомендовала не расчесывать укушенные места – это чревато распространением инфекции в организме. Если укусов много и зуд очень сильный «лучше принять внутрь антигистаминный препарат».