Названы главные ошибки при похудении

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о главных ошибках людей, которые пытаются похудеть. Подробностями эксперт поделилась в своем Telegram-канале.Так, по словам медика, фигуре могут навредить апельсиновый и другой натуральный сок:"Если вы начнете завтрак с этого напитка, то получите передоз фруктозы. Это сахар, который через короткое время вызывает приступ голода и способствует накоплению жира".Кроме этого, Павлова отметила, что многие худеющие увлекаются жирными продуктами, употребляя, например, много орехов. На завтрак же допустимо съедать всего два-три ореха."Или, допустим, жареный бекон на завтрак. Я вообще не понимаю, как это блюдо может быть в меню современного человека. Ведь это просто бомба по содержанию конечных продуктов гликирования",— добавила эксперт.Эндокринолог также заявила, что злую шутку с худеющими нередко играет несбалансированное меню, когда люди едят только творог или пьют кефир. По ее словам, организм должен в один прием получать и белки, и жиры, и углеводы.