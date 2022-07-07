Определен самый полезный для мозга орех
Грецкие орехи являются чрезвычайно важным продуктом для здоровья мыслительного органа. Существующие научные исследования подтверждают этот факт. Есть даже диета MIND, которая представляет собой микс из средиземноморской диеты и DASH. Ключевой элемент диеты MIND — орехи.
Почему употребление грецких орехов так способствует здоровью головного мозга? Из научных работ следует, что орехи улучшают когнитивные функции, поэтому их рекомендуют добавлять в рацион пожилых людей, которым нередко угрожают когнитивные расстройства*. Орехи замедляют развитие болезни Альцгеймера и сдерживают диабет второго типа, а также заболевания сердечно-сосудистой системы*.
Рекомендуемое количество грецких орехов — горсть в день. Известно, что полезным для мозга является масло грецкого ореха, присутствующее в его составе. Это масло эффективно защищает клетки мозга от проявлений нейродегенеративных заболеваний.
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