Определен самый полезный для мозга орех

Все орехи считаются полезными для организма человека, однако существует вид орехов, который особенно благотворно воздействует на мозг. Эксперт в области здорового питания Лорен Манакер утверждает, что самые полезные для мозга орехи — грецкие.Грецкие орехи являются чрезвычайно важным продуктом для здоровья мыслительного органа. Существующие научные исследования подтверждают этот факт. Есть даже диета MIND, которая представляет собой микс из средиземноморской диеты и DASH. Ключевой элемент диеты MIND — орехи.Почему употребление грецких орехов так способствует здоровью головного мозга? Из научных работ следует, что орехи улучшают когнитивные функции, поэтому их рекомендуют добавлять в рацион пожилых людей, которым нередко угрожают когнитивные расстройства*. Орехи замедляют развитие болезни Альцгеймера и сдерживают диабет второго типа, а также заболевания сердечно-сосудистой системы*.Рекомендуемое количество грецких орехов — горсть в день. Известно, что полезным для мозга является масло грецкого ореха, присутствующее в его составе. Это масло эффективно защищает клетки мозга от проявлений нейродегенеративных заболеваний.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний