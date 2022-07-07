Какие преимущества дает одно авокадо в день

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Есть фрукты, которые с полным правом можно называть суперпищей. К ним относится авокадо, содержащее самые полезные для нашего здоровья жиры.Если вы беспокоитесь, что употребление авокадо может привести к набору веса, то вот факт, который нужно знать. Употребление одного авокадо в день действительно улучшит качество диеты и снизит уровень холестерина, не влияя на объём талии. Таковы результаты исследования ученых из Университета Пенсильвания, которые не обнаружили изменений в количестве жира на животе, печени или в окружности талии у людей с избыточным весом или ожирением, употреблявших один авокадо в день в течение 6 месяцев. Более того, эта привычка привела к небольшому снижению уровня "плохого" холестерина. Ежедневное употребление авокадо также улучшило общее качество рациона участников в течение всего периода исследования. А вот и еще несколько плюсов авокадо.Помогает контролировать давлениеАвокадо — отличный источник калия, который помогает бороться с высоким артериальным давлением. Слишком много натрия в организме может повысить давление, а калий помогает выводить натрий с мочой, как считают эксперты в области здравоохранения.Сохраняет чувство сытости дольшеПоскольку в авокадо много клетчатки, оно может дольше сохранять чувство сытости. Продукты с высоким содержанием клетчатки — отличный выбор для тех, кто следит за своим весом.Полезно для мозгаЭтот жирный фрукт также содержит большое количество фолиевой кислоты и витамина В, важных для правильной работы мозга и здоровой беременности.Защищает зрениеАвокадо полезно для здоровья глаз, так как содержит лютеин и зеаксантин. Эти фитохимические вещества также присутствуют в тканях глаза и защищают глаза от вредного ультрафиолетового излучения. Таким образом, употребление авокадо может помочь снизить риск развития возрастной дегенерации желтого пятна.Улучшает здоровье костейВитамин К необходим для здоровья костей, и половина авокадо может дать вам примерно 18% рекомендуемой дневной нормы.