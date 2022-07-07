Можно ли считать ананасовую диету полезной для организма

Ананасовая диета считается эффективным инструментом для борьбы с ожирением, но можно ли считать ее полезной для организма? В вопросе решили разобраться эксперты катарского издания Al Jazeera.Есть разные версии ананасовой диеты. В одной из версий питаться только ананасами следует в течение двух дней в неделю, а в остальное время питание может быть нормальным. В другой версии ананасы должны быть основной едой в течение недели. Состав диеты тоже разнится — одни эксперты запрещают есть что-то кроме ананасов, а другие советуют комбинировать фрукты с йогуртами, овсянкой и белковыми продуктами с низким уровнем калорий.Ананас — весьма низкокалорийный продукт, поэтому если употреблять только эти фрукты, то вы, разумеется, похудеете. Но безопасно ли это? Ананасы кислые, поэтому если есть только их, то вы можете заработать расстройство желудка. Если есть только ананасы на протяжении пяти и более дней, то вы можете почувствовать головокружение, головную боль, слабость, бессонницу и сильный голод. В общем, ананасовая диета — довольно специфический способ похудения, который подойдет только истинным фанатам этих фруктов. Остальным лучше придерживаться менее радикальных диет*.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний