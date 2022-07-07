Диета при гипертонии: недорогой фрукт, который поможет снизить показатели АД

Высокое артериальное давление (АД) связано с болезнями сердца, инсультами, заболеваниями почек и сосудистой деменцией. Если не держать его под контролем, в организме рано или поздно наступают необратимые изменения.Напомним, что показания АД разделены на две части:Систолическое – верхнее значениеДиастолическое – нижнее значение.Согласно действующим ранее нормативам, артериальное давление (АД) здорового человека в покое не должно превышать значений: 120/70 – 130/80 – для людей в возрасте 20-40 лет, 140/90 – в возрасте 40-60 лет, и 150/90 – для пациентов старше 60 лет.Сейчас считается, что нормальное артериальное давление находится в интервале от 110 на 70 до 130 на 85 мм. рт. ст. Показатели во многом зависят от особенностей организма, возраста, пола, условий жизни и даже времени суток.NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) отмечает, что показание 140/90 мм рт.ст. считается высоким давлением, в этом случае здоровье уже подвергается риску.По данным британских медиков, у людей, употреблявших 500 мл апельсинового сока в день, наблюдалось снижение систолического артериального давления. Исследование, результаты которого опубликованы в European Journal of Nutrition, продолжалось 12 недель, при этом были задокументированы краткосрочные и долгосрочные преимущества употребления сока.159 участников получали либо плацебо, либо апельсиновый сок, содержащий в большом количестве гесперидин. Это вещество растительного происхождения – биофлавоноид, который содержится и вырабатывается из плодов цитрусовых фруктов (чаще всего апельсинов).Снижение систолического АД оказалось «дозозависимым» от содержания гесперидина, говорится в исследовании. После 12 недель употребления апельсинового сока четыре гена, связанные с гипертонией, преобразовались в «мононуклеарных клетках периферической крови».Исследователи пришли к выводу, что гесперидин снижает систолическое АД. Это может быть идеальным средством для снижения АД у людей с предгипертензией.Предгипертензия, известная как гипертония первой стадии, означает, что систолическое АД составляет от 120 мм рт.ст. до 139 мм рт. ст. Показания диастолического артериального давления составляют от 80 мм рт.ст. до 89 мм рт.ст.Дополнительные показатели риска:Сердечно-сосудистые заболеванияВысокий уровень холестеринаОжирениеДиабет.Отметим, что апельсиновый сок содержит большое количество сахара. При диабете и преддиабете он может быть противопоказан.На данном этапе коррекция образа жизни является ключевым фактором для предотвращения гипертонии. Важный шаг - регулярно заниматься спортом, который вам по душе, и придерживаться здоровой диеты.ФруктыОвощиЦельные зернаРыбаМолочные продукты с низким содержанием жира.Также полезно сократить потребление пищевой соли, насыщенных и транс-жиров.