Малышева назвала причины внезапной слепоты
Одной из причин внезапной слепоты Малышева назвала закрытоугольную глаукому, то есть повышение внутриглазного давления.
«У всех дальнозорких [людей] высокий риск закрытоугольной глаукомы, а это как раз слепота за два часа во время приступа», — предупредила она. Коновалов также подчеркнул, что из-за повышения внутриглазного давления зрение можно потерять «за считанные часы».
В связи с этим Малышева выразила уверенность в том, что каждый человек должен знать свое внутриглазное давление. Коновалов добавил, что что норма такого давления — от 16 до 26 миллиметров ртутного столба.
К факторам, приводящим к потере зрения, Гандельман также отнес поражение нервной системы. «
Одна из самых частых причин — это просто инсульт, который повреждает или пути, которые идут к центру зрения в коре головного мозга, или саму кору головного мозга», — сказал он.
Специалист добавил, что риск развития инсульта увеличивается при повышенном давлении.
Еще одной причиной резкой слепоты Малышева назвала отслойку сетчатки. Ее предвестниками, как добавил Коновалов, являются «мушки» перед глазами и затуманивание зрения.
«Это не безвыходная ситуация, отслойка сетчатки сегодня лечится. Существуют очень высокотехнологические операции, которые позволяют разложить эту сетчатку, оперируя глаз изнутри. И фактически любую отслойку сетчатки сегодня можно оперировать», — обратил внимание хирург-офтальмолог.
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