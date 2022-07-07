7 простых способов продлить себе жизнь и сохранить здоровье

Вы можете не только улучшить качество жизни, но и защитить себя от преждевременного старения и развития опасных патологий. Для этого нужно обзавестись некоторыми простыми, но полезными привычками.Все мы хотим прожить как можно дольше, при этом до последнего дня сохранить ясность разума и не бегать по врачам. Безусловно, существенную роль на качество нашей жизни и хронические болезни оказывают генетика, экология, работа. Но вы можете выработать здоровые привычки, которые помогут не только чувствовать себя лучше, но и как можно дольше выглядеть моложе и свежее.Пользуйтесь зубной нитьюИ делать это нужно каждый день. Вы можете тщательно чистить зубы, но без зубной нити полностью удалить все остатки пищи все равно не получится — маленькие кусочки застревают между зубами. Вы их можете даже не чувствовать, а вот вредить они будут с лихвой.«Бактерии, размножающиеся на остатках пищи, застрявших между зубами, могут мигрировать в кровоток. Там они провоцируют развитие воспаления. Этот процесс повреждает слизистую оболочку ваших артерий, делая ее восприимчивой к накоплению бляшек, в итоге артерии становятся жесткими и сужаются и — бах! — сердечный приступ, инсульт и слабоумие», — говорит доктор медицинских наук Майкл Ройзен.Замените белый хлеб цельнозерновымБудет замечательно, если вы замените простые углеводы сложными и добавите в рацион полезные жиры. Самый популярный простой углевод — это белый хлеб. И макароны. Старайтесь покупать цельнозерновую выпечку, а лапшу — из твердых сортов пшеницы.«Цельнозерновые продукты и клетчатка — это формы углеводов, которые уменьшают воспаление и полезны для здоровья мозга и сердца (например, фасоль, овес, фрукты и овощи)», — поясняет Майкл Ройзен.Больше общайтесь с оптимистамиОт круга нашего общения зависит настроение, поэтому чем больше в нем людей, любящих жизнь, тем выше шансы, что и вы станете позитивнее смотреть на мир вокруг! Многие недооценивают оптимизм и очень зря, говорят врачи. Так, некоторые исследования показали, что оптимисты действительно дольше живут, реже страдают от болезней сердца и деменции и лучше выглядят в старости.Защищайте кожу от солнцаНаша кожа очень уязвима перед солнцем — даже если вы за ней хорошо ухаживаете, то риски постареть раньше времени сильно увеличиваются, если в вашей косметичке не будет крема с SPF. Запомните: им надо пользоваться не только летом! Защищать кожу от УФ-излучения необходимо и в другие времена года, и даже в пасмурную погоду.Старайтесь больше двигаться«Когда человек становится старше, обмен веществ замедляется, и наш организм имеет тенденцию накапливать много жира в области живота (например, висцерального абдоминального жира), связанного с иммунными, воспалительными и биохимическими изменениями в организме, которые наносят ущерб здоровью (особенно сердцу и мозгу) и повышают риск преждевременной смерти», — говорит профессор общественного здравоохранения в Государственном университете Нью-Мексико, доктор Джагдиш Хубчандани.Чтобы не набирать вес и помогать организму оставаться здоровым, каждую неделю взрослым требуется 150 минут физической активности средней интенсивности. Плюс 2 раза в неделю нужно заниматься силовыми тренировками, которые рассчитаны на укрепление мышц. Поэтому двигайтесь как можно больше: поднимайтесь чаще по лестницам, гуляйте, выйдете на одну остановку раньше, чтобы дойти до работы пешком.Откажитесь от алкоголя и сигаретБезопасных доз алкоголя не существует, чем старше вы становитесь, тем организму сложнее справляться с алкогольным отравлением.«С возрастом мы уже склонны к хроническим заболеваниям, алкоголь и табак только помогают им как можно скорее обостриться, плюс они повышают риск инсульта, инфаркта и развития онкологии», — говорит доктор Джагдиш Хубчандани.Кстати, даже заядлые курильщики могут продлить себе жизнь, ели откажутся от сигарет. Голландские исследователи выяснили, на сколько лет может продлить жизнь отказ от курения — прогноз оказался оптимистичнее, чем считало большинство кардиологов.Ешьте по методу тарелкиЧем старше мы становимся, тем внимательнее должны следить за своим питанием и есть больше фруктов, овощей и ненасыщенных жиров, чтобы не набрать вес и не увеличить риск развития гипертонии и высокого уровня холестерина в крови.