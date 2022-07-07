Как отказаться от вредной еды и не сорваться: 5 простых шагов

Врач-диетолог объяснила принцип на примере мяса. Эксперт предлагает не полностью исключать его из рациона, а сократить количество его красных сортов — это называется редукторианство. По этому же принципу можно бороться и с другими вредными пищевыми привычками.Риск рака, риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение, в конце концов — вероятность всего этого повышается из-за мяса в нашем рационе. Если есть меньше красного и переработанного мяса, то вполне реально улучшить состояние своего здоровья, уверены врачи. Но речь идет именно о том, чтобы сократить продукт, а не полностью от него отказаться.Такой принцип называется редукторианство. Означает он, что вы начинаете употреблять меньше продуктов животного происхождения, при этом не важно, насколько вы снизили их количество и по какой причине.- По современной классификации красное мясо — это говядина, телятина, свинина, баранина, ягнятина, козлятина, оленина и мясо других диких животных, — объяснила врач-диетолог Елена Мотова. — К мясным продуктам промышленного изготовления относятся изделия из мяса и птицы, которые получены с помощью обработки — засолки, вяления, ферментации, копчения и других способов консервирования.Но отказаться раз и навсегда от таких продуктов, особенно одним днем, очень сложно. Нужна очень веская причина и удивительная сила воли. Поэтому диетолог подготовила несколько советов, как безболезненно и без срывов сократить количество вредного мяса.Выбирать достижимую цельРечь о том, что нельзя утром в понедельник проснуться и сказать: «больше мяса я не ем, и не предлагайте». В этом случае с очень высокой долей вероятности вы сорветесь, потому что ставите нереальные цели. Действовать надо иначе.- Выберите достижимую цель: насколько меньше продуктов животного происхождения вы собираетесь есть, какие виды будете употреблять, а от каких откажитесь, — рекомендует диетолог Мотова.Есть вариант, например, отказаться от мяса по каким-то дням недели, или в определенные приемы пищи: «вегетарианство на ужин» или «понедельник без мяса».Найти поддержкуВ одиночку на поле боя с вредной едой быть непросто. Лучше, если вы сможете найти поддержку среди своих друзей и близких.- Расскажите им, почему для вас важно, чтобы они поддерживали ваш выбор, привлекайте их к планированию питания, выбору продуктов, — советует врач.Правда, тут важно, чтобы близкие вас действительно поддерживали, а не глумились над решением, или не подначивали вас «запретным плодом» — куском мяса или сосиской.Пробовать новоеРасширьте границы вашего привычного рациона. Пробуйте новые продукты — бобовые, морепродукты, необычные вегетарианские блюда.- Некоторые из них могут понравиться, другие покажутся невкусными и странными, — предупреждает Елена Мотова. — Не расстраивайтесь и продолжайте экспериментировать.Прислушиваться к ощущениямЭто значит, что не надо уходить в какой-то тип питания с головой. Питание должно быть, в первую очередь, рациональным.- Иногда добавление слишком большого количества клетчатки, например, бобовых, может привести к дискомфорту, — говорит диетолог. — Или переход на веганскую диету, когда для покрытия пищевых дефицитов вам потребуется более тщательно планировать питание.Быть готовым к трудностямДаже самые незначительные изменения в привычном рационе не так-то просто принять. На корпоративе вы можете соблазниться кусочком колбасы или стейком, в гостях у бабушки — беляшами или пирогом с мясом.- Постарайтесь не винить себя в срывах, чувство вины за неудачу — плохой помощник, — говорит Мотова. — Неудача не равносильна отказу от цели.