Эксперты рассказали, какой фрукт снижает кровяное давление

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Повышенным давлением зачастую страдают люди с опасными проблемами со здоровьем.Диетологи заявляют, что необязательно принимать лекарства для снижения давления. В этом могут помочь полный отказ от курения и регулярные занятия спортом, а также смена рациона.В первую очередь в него нужно добавить бананы, сообщает ETNT. Эксперты рассказали, что в этом фрукте содержится большое количество калия, который понижает воздействие натрия на организм. Частое употребление бананов способно регулировать объем крови и жидкости в человеческом организме.