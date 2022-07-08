Можно ли есть черешню при диабете и избыточной массе тела?

Эндокринолог Ольга Павлова рассказала, разрешена ли черешня людям, страдающим от сахарного диабета и от избыточной массы тела.Черешня — одно из любимых лакомств лета, но для всех ли она одинаково полезна??«Черешня бывает разных цветов: чем светлее цвет, тем кислее ягоды, чем темнее — тем слаще. Но вне зависимости от цвета черешня имеет низкий гликемический индекс — 22-25 в зависимости от сорта», — говорит эксперт.Калорийность продукта также относительно невысокая — 52 ккал на 100 г.Учитывая низкий гликемический индекс, черешню можно употреблять диабетикам и людям с инсулинорезистентностью. Однако важно знать меру — максимум один стакан и лучше съесть его до обеда. Максимально допустимая доза для диабетиков - два стакана, в два приема пищи.Еще один плюс — черешня богата витаминами (А, В1, В2, В4, В5, В6, В9, С, Е, Н, К, РР) и минералами. В ней содержится калии?, кремнии?, магнии?, сера, фосфор, железо, марганец, молибден, фтор, хром. Столь ценный состав делает черешню полезной для тех, кто страдает от заболеваний сердца и сосудов, иммунной системы, имеет проблемы со зрением, кожей и волосами.