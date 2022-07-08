Диетолог Гинзбург объяснил, почему стоит пить бутилированную воду

Бутилированная вода давно стала неотъемлемым атрибутом здорового образа жизни. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Вечерней Москве», стоит ли переплачивать или можно пить водопроводную воду.По его словам, бутилированная и вода из-под крана отвечают одинаковым стандартам качества.— На питьевую бутилированную и водопроводную воду действует один и тот же ГОСТ. Оба вида жидкости не содержат вредные примеси и обладают определенной долей минерализации. Отмечу, что количество минеральных веществ в питьевой воде небольшое, в отличие от лечебной, — рассказал он.Эксперт отметил, что все же лучше на постоянной основе пить бутилированную воду. Она отличается приятным вкусом и проходит более тщательную проверку качества.— Я рекомендую пить бутилированную воду. Она проходит строгий контроль качества по соблюдению ГОСТа. Многие фирмы пристально следят за пробами своей продукции, так как не хотят терять репутацию. Кроме того, покупная вода может быть вкуснее, чем водопроводная. Правильное соотношение электролитов делает ее мягче, приятнее, — считает он.Собеседник «ВМ» заверил, что в питьевой воде допускается небольшое содержание бактерий. Однако в бутилированной их не будет, так как обычно ее добывают из артезианских источников.— В питьевой воде по нормам может быть небольшое количество бактерий, примерно три тела на литр. Скорее всего, в бутилированной воде их не будет, так как ее добывают из глубоких скважин и артезианских источников. Там бактерии просто не живут. А водопроводную воду берут из открытых водоемов с применением очистки, — сказал он.Гинзбург порекомендовал ежедневно пить бутилированную воду. Но не стоит отдавать предпочтение какой-то определенной марке. Вся вода в магазинах примерно одинаковая, вне зависимости от стоимости.— Многие известные марки воды вкладывают огромные деньги в маркетинг и рекламу. Тем не менее это не делает их воду какой-то особенной. В основном цена формируется за бренд. Я бы не рекомендовал переплачивать. Вся бутилированная вода примерно одинаковая. Все эти хитрые штучки, такие как хлорирование, добавление магния или кислорода, лучше воду точно не сделают, — подытожил эксперт.