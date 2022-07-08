Врач раскрыла причины облысения у женщин

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Российский акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала о главных причинах облысения у женщин.Так, медик отметила, что с возрастом у представительниц слабого пола повышается чувствительность к мужским половым гормонам — андрогенам."Дело в том, что лысеем мы все, но особенно активно и заметно процесс может протекать у людей с лишним весом, различными нарушениями углеводного обмена",— заявила Волкова.Эксперт также добавила, что к облысению у женщин могут привести и стресс, дефицит белка и нарушение кровообращения в коже головы.Для тех, кто столкнулся с такой проблемой, Волкова порекомендовала записаться на консультацию к гинекологу, обратиться за помощью к косметологу, а также делать массаж головы на регулярной основе.