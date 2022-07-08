Нутрициолог рассказала о пользе кокосового молока

Нутрициолог-диетолог Ольга Угрюмова рассказала, чем полезно кокосовое молоко и как его приготовить в домашних условиях.Эксперт отмечает, что растительное молоко обязательно должно присутствовать в рационе здорового человека. В этом смысле кокосовое является одним из самых полезных.«Кокосовые продукты способны спасти организм даже от отравления ядом, облегчить течение воспалительных процессов», — говорит специалист.А еще это богатый источник полезных жиров (при малом содержании углеводов) и целого ряда минералов (марганца, меди, железа, селена),Кокос отличается и антибактериальными свойствами, с его помощью можно контролировать уровень сахара в крови. Также в нем высокое содержание клетчатки.Кокос может присутствовать в вашем рационе в любом виде, но один из самых полезных вариантов — кокосовое молоко. Где его взять? Можно приготовить самостоятельно! Для этого вам потребуется сухое кокосовое молоко. Но при покупке важно убедиться в натуральности продукта и выбрать проверенного производителя. 50 г сухого кокосового молока разводим 200 мл обычной воды и получаем очень полезный и вкусный напиток. Такое молоко можно хранить в холодильнике максимум 5 дней.