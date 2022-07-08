Врач-диетолог Писарева перечислила три "золотых правила" здорового завтрака

Диетолог Ирина Писарева рассказала, как подобрать утренний рацион, чтобы зарядиться энергией на весь день. Есть всего три привычки, которых стоит придерживаться.Диетолог отметила, что следует выбрать время для ежедневного завтрака. По ее словам, особенно важно завтракать в одно время, так как организму сложно приспособиться при смене "распорядка дня". Также Писарева посоветовала выпивать стакан чистой воды за полчаса до первого приема пищи.Вторым правилом здорового завтрака является планирование. Врач пояснила, что лучше всего составить меню на несколько дней вперед, чтобы "не перебиваться" бутербродами с колбасой.В завершении диетолог посоветовала разнообразить первый прием пищи здоровыми продуктами. Писарева рассказала, что полезный завтрак должен сбалансирован из сложных углеводов, белков и полезных жиров.