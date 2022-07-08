Пиво полезно для здоровья

Португальские ученые установили, что употребление пива может быть полезным для здоровья человека. Этот напиток укрепляет микробиом кишечника.Португальские учёные доказали, что пиво улучшает кишечную микробиоту, а данный фактор влияет на риск самых разных хронических состояний и болезней, включая ожирение, диабет, а также сердечно-сосудистые патологии. Это было двойное слепое исследование, в котором 19 здоровых мужчин произвольно разделили на две группы. В каждой употребляли небольшое количество безалкогольного пива или содержащего алкоголь за ужином в течение четырех недель.Чем для здоровья полезно пиво?В конце периода исследования у всех его участников имелось большее бактериальное разнообразие в кишечном микробиоме и повышенный уровень щелочной фосфотазы в стуле. Все это явно свидетельствовало о здоровье кишечника. Следовательно, употребление одной бутылки пива в день, вне зависимости от содержания в нем алкоголя, может теоретически быть полезным для кишечного микробиома мужчин.Ученые доказали, что пиво спасает от похмельяИсследователи подчеркивают, что самый безопасный уровень потребление алкоголя - 0 грамм в день. В этой связи наиболее полезным будет употребление именно безалкогольного пива, которое не сможет никак влиять на различные каридометаболические факторы вроде глюкозы, холестерина и триглицеридов. У участников исследования за четыре недели снизился и показатель фосфотазы - маркера повреждений печени, почек и костей.