Обнаружены необычные взаимодействия между вирусами и вакцинами

Учёные из Университета Иллинойса изучали вирус герпеса, который поражает цыплят. Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на взаимодействие между вакцинами на основе живых вирусов и самими вирусами.В ходе исследования получены прямые доказательства того, что вакцина и вирус могут заражать одни и те же клетки живых организмов и использовать общие молекулярный инструменты, позволяющие атаковать других животных. В данном случае ими были цыплята. Исследования было сосредоточено на болезни Марека - вирусной инфекции, которая распространяется в том случае, если цыплёнок вдыхает фрагменты омертвевшей кожи или ткани перьев инфицированного цыплёнка.Учёные пытались понять, как вирус переходит от одного хозяина к другому. Эти работы проводятся не только для защиты цыплят в птицеводстве, но и потому, что другие вирусы, к примеру, вызывающие ветрянку у людей, используют похожие механизмы, когда проходит через дыхательные пути и поражают лимфоциты. В птицеводстве тоже применяется вакцинация, и цыплят прививают от болезни Марека.В некоторых случаях вакцинируют даже цыплят в яйце. Здесь используются живые модифицированные вакцины, которые считаются наиболее эффективными для защиты от болезни. Изготовленные из живых вирусов вакцины лучше других обучают иммунную систему распознавать патогены. Но оказалось, чтоб к полной ликвидации вируса они не приводят. А это оставляет место для взаимодействия настоящего вируса и модифицированных вирусных вакцин, которое приводит к эволюции патогена и его повышенной заразности.