Садоводство может улучшить психическое здоровье

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Идея использования садоводства для улучшения здоровья и благополучия, называемая терапевтическим садоводством, существует с 19 века. Новое исследование утверждает, что благодаря работе с растениями здоровые люди могут улучшить психическое самочувствие.Ученые из Университета Флориды обнаружили, что занятия садоводством, если заниматься ими два раза в неделю, снижают стресс, тревогу и депрессию у здоровых женщин. При этом никто из участниц исследования раньше не занимался садоводством.«Прошлые исследования показали, что садоводство помогает улучшить психическое здоровье людей с существующими заболеваниями или проблемами. Наше исследование показывает, что здоровые люди также могут улучшить психическое самочувствие благодаря садоводству», — сказал главный автор Чарльз Гай.В исследовании принимали участие 32 здоровые женщины в возрасте от 26 до 49 лет. Половина участниц занималась садоводством, а другая половина — рисованием. «И садоводство, и художественная деятельность включают в себя обучение, планирование, творчество и физические движения, и оба этих направления используются в терапевтических целях в медицинских учреждениях. Это делает их более сопоставимыми с научной точки зрения, чем, например, садоводство и боулинг или садоводство и чтение», — объяснили ученые.На занятиях по садоводству женщины научились сравнивать и сеять семена, пересаживать различные виды растений, собирать урожай и пробовать на вкус съедобные растения. Те, кто участвовал в художественных занятиях, изучали изготовление бумаги, гравюры, рисование и коллаж.После окончания эксперимента участницы оценили свое психическое здоровье на предмет тревоги, наличия депрессии, стресса и в целом настроения. Исследователи обнаружили, что обе группы со временем сообщали об улучшении ментального здоровья, при этом садоводы сообщали о немного меньшем беспокойстве, чем художники.Учитывая относительно небольшое количество участниц и продолжительность исследования, ученые все же смогли продемонстрировать доказательства того, что медицинские клиницисты назвали бы дозированным эффектом садоводства, то есть сколько человек должен заниматься садоводством, чтобы увидеть улучшение психического здоровья.Идея использования садоводства для улучшения здоровья и благополучия, называемая терапевтическим садоводством, существует с 19 века. Но почему общение с растениями заставляет нас чувствовать себя хорошо? Ответ можно найти в важной роли растений в эволюции человека и развитии цивилизации, объясняют авторы исследования. Нас привлекают растения и занятия с ними, потому что мы зависим от них в плане пищи, крова и других средств нашего выживания.