Проблемы с щитовидкой увеличивают риск старческого слабоумия

Люди с недостаточно активной щитовидной железой имеют повышенный риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые из Брауновского университета в США.Нарушения работы щитовидной железы в пожилом возрасте связаны с повышенной опасностью старческого слабоумия. Как установили исследователи, пожилые люди с гипотиреоидизмом или сниженной активностью щитовидки, могут иметь более высокий риск развития различных форм деменцией. Гипотиреоидизм развивается в тот момент, когда щитовидная железа не производит адекватного количества гормонов.Хотя для подтверждения полученных выводов необходимо провести дополнительные исследования, люди должны быть в курсе того, что нарушения в работе щитовидки способны стать причиной повышения риска деменции. К характерным симптомам гипотиреоидизма относятся замедленный метаболизм, постоянное чувство усталости, прибавка в весе и повышенная чувствительность к холодной погоде.Иногда расстройства щитовидной железы, связанные с риском деменции, бывают излечимыми. Авторы исследования проанализировали истории болезней 7 843 человек с недавно диагностированной деменцией, проживающих на Тайване. Эти данные сравнили с записями по аналогичному количеству людей, у которых старческого слабоумия не было. Ученых особенно интересовало наличие гипотиреоидизма или гипертиреодизма, то есть избыточной активности щитовидной железы, которая производит значительно больший уровень гормонов. А это приводит к внезапной и незапланированной потере веса и учащённому сердцебиению.