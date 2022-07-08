Тепловой удар: что делать, если от жары темнеет в глазах и тошнит

Если появились опасные симптомы, времени на раздумья нет.

Тепловой удар — это перегрев. Он случается, когда тело по каким-либо причинам не может остыть, то есть вернуться к здоровой температуре. Ею считаются значения от 36,1 до 37,2 °С.

Причины перегрева могут быть разными: жара, высокая физическая нагрузка, недостаток влаги в организме. В целом это неважно. Тепловой удар одинаково опасен вне зависимости от того, что его вызвало.

Солнечный удар — частный случай теплового. Это локальный перегрев головы, вызванный прямыми солнечными лучами

К счастью, тепловой удар не наступает одномоментно. У него есть предвестник — термическое истощение. Это нарастающее состояние, которое сигнализирует: организм не справляется с терморегуляцией, ему надо срочно помочь остыть.

Термическое истощение можно распознать по следующим признакам в различных комбинациях:

Бледная, холодная, липкая кожа.
Головокружение.
Слабость и спутанность сознания.
Ощущение, будто темнеет в глазах.
Усиленное потоотделение.
Головная боль.
Тошнота, лёгкая рвота.
Учащённое сердцебиение.
Мышечные спазмы и судороги.
Тёмная моча (цвет сигнализирует об обезвоживании).

Симптомы теплового удара

Если вы прозевали стадию термического истощения и дело дошло до теплового удара, симптомы будут ещё более неприятными:

Температура тела выше 40 °С.
Затруднённое дыхание.
Обильная рвота.
Обморок.
Серьёзные нарушения сердечного ритма.
Возможные повреждения внутренних органов из-за теплового шока.
Сбои в работе мозга.

Всё это очень опасно, под угрозой не только ваше здоровье, но и жизнь. Поэтому срочно принимайте меры. Причём желательно уже на стадии термического истощения.

Первая помощь при термическом истощении

Если речь пока только о начальных симптомах перегрева, алгоритм оказания первой помощи выглядит так.

Прекратить физическую активность.
Уйти с солнца (выйти из жаркого помещения) в тень, на лёгкий сквозняк, в комнату, охлаждённую кондиционером.
По возможность снять всю одежду.
Положить на лоб марлю или полотенце, смоченное в прохладной воде.
Выпить не менее 1–2 стаканов воды. Это необходимо, чтобы ликвидировать возможное обезвоживание и дать организму влагу для производства адекватного количества пота.
Выпить регидрон или спортивный напиток-изотоник. Такая жидкость содержит важные для метаболизма и функционирования нервной системы электролиты. А их вы могли потерять при интенсивном потоотделении.

Первая помощь при тепловом ударе

Если вас или кого-то из окружающих уже настиг тепловой удар, помощь на месте может оказаться неэффективной. Наблюдается рвота, нарушения сердечной деятельности, предобморочное состояние — немедленно вызывайте скорую.

Тепловой удар относится к неотложным медицинским состояниям, а переживающий его человек нуждается в экстренной помощи

Пока скорая едет, проделайте те же процедуры, что и при термическом истощении. Для повышения эффекта их можно дополнить «тяжёлой артиллерией»:

Обложите пострадавшего пакетами льда (подойдут и замороженные овощи-ягоды), завёрнутыми в тонкую простынку.
Поместите человека в ванну с холодной водой, чтобы быстро снизить критическую температуру. Внимание: этим советом можно пользоваться лишь в том случае, если вам (пострадавшему) оказывают помощь другие люди. В одиночку погружаться в воду опасно.

Прибывшие врачи оценят состояние пациента. Если домедицинскую первую помощь при тепловом ударе оказали вовремя и она была эффективной, госпитализация не понадобится. Тем не менее врачи могут поставить капельницу, чтобы компенсировать потерянные с влагой электролиты, и посоветуют сдать анализы крови и мочи и сделать УЗИ, чтобы определить состояние внутренних органов. С результатами анализов идите к терапевту. Он скажет, что делать дальше.

Меры предосторожности

Если вы перенесли тепловой удар, то в ближайшую неделю будете особо чувствительны к высоким температурам. Поэтому тщательно соблюдайте эти меры предосторожности.

1. Пейте больше воды

Оптимально — 2–4 чашки жидкости (воды, фруктовых и овощных соков) каждый час, который вы проводите под прямыми лучами солнца при высокой температуре. Особенно если в жару вы ещё занимаетесь физическим трудом. Чтобы эффективно потеть, вашему телу требуется больше влаги, чем обычно. Не допускайте её дефицита.

2. Самые жаркие часы старайтесь проводить в помещении

Летом опасным считается промежуток между 11:00 и 15:00. В этот период избегайте физнагрузок под прямыми солнечными лучами.

3. Носите светлую лёгкую одежду

Одежда должна быть максимально свободной, чтобы облегчать циркуляцию воздуха вокруг тела.

4. Не забывайте о головном уборе

Шляпа или панама помогут предотвратить солнечный удар. Кепка и бандана в жаркий день не очень подходят: головной убор лучше выбирать лёгкий и с широкими полями.

5. Чаще принимайте прохладный душ или ванну

Это снизит температуру тела.

6. Не пейте алкоголь или напитки с кофеином

Они способствуют обезвоживанию и спазмируют сосуды. Из-за этого тело вырабатывает меньше пота, чем нужно для охлаждения.

7. Контролируйте цвет мочи

Тёмная — признак опасного обезвоживания.
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