Онколог Карасев назвал 5 симптомов, при которых нужно провериться на рак

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Онкология очень коварна тем, что опухоль может долгие месяцы и даже годы никак не заявлять о себе. Но в большинстве случаев тревожные звоночки все же есть, главное, вовремя их заметить, говорит онколог Иван Карасев.По статистике, смертность от онкологии как в России, так и во всем мире продолжает оставаться очень высокой — ее опережают только сердечно-сосудистые патологии, которые тоже из года в год забирают тысячи жизней. Сейчас к онкологам стали чаще приходить пациенты с уже запущенными формами рака. Виной тому — пандемия. Многие боялись лишний раз обратиться за помощью, ведь в общественных местах можно было легко подцепить вирус. Да и медики не один год были заняты борьбой с коронавирусом — на плановую помощь просто не оставалось времени.Лидерами по распространенности как в России, так и в мире стали: рак легкого, рак желудка и кишечника, рак груди и рак шейки матки.Рак — это заболевание, которое требует немедленной и постоянной терапии, если лечение отсутствует — болезнь прогрессирует. Поэтому самое важное — это вовремя обратиться за медицинской помощью. Но патология коварна тем, что она может долго не заявлять о себе. Так, опухоль не болит, человек живет в привычном темпе и не знает, что в его организме уже начались необратимые изменения.Онколог Иван Карасев рассказал, как выглядят первые тревожные звоночки.Боль. Первый и самый главный «звоночек» — это болевые ощущения. Здоровое тело просто так не болит. Все болезни ЖКТ очень схожи по болевым ощущениям и симптомам.Чаще всего это неприятные ощущения, связанные с приемом пищи: голодные боли, ночные боли, спастические боли сразу после приема пищи, боль при глотании, боль спустя пару часов после приема пищи, опоясывающая боль… и многие другие. Почувствовали любой дискомфорт — требуется обследование;Резкое снижение массы тела. Если вы едите как прежде или даже больше, но цифры на весах становятся все меньше и меньше, то, возможно, это симптом паранеопластического синдрома. Если говорить проще, то это проявление онкологического заболевания. Особенно пристально надо следить за потерей веса больше 5-7 кг за месяц;Повышенная температура тела. Конечно, если это, как говорится, единоразовая акция на фоне вируса, простуды и температура спала через пару дней, то все нормально. Но если температура держится неделю и больше, она стабильно повышена, без каких-либо симптомов ОРВИ, то добро пожаловать к врачу;Нащупали что-то странное. Очень часто сами пациенты находят что-то странное на своем теле. Например, какой-то «орешек» в груди, или увеличенный лимфоузел. Часто бывает, что люди нащупывают опухоль и через брюшную стенку. Так что если вы обнаружили что-то странное у себя, чего раньше точно не было и быть не должно — срочно к онкологу;Изменение цвета кожи. У вас появилась желтушность или, наоборот, излишняя бледность кожи и склер. Землистый цвет лица может говорить о проблемах с железом, которые часто возникают на фоне опухоли в кишечнике. Желтизна может быть симптомом опухоли головки поджелудочной железы.«Внимательно относитесь ко всем изменениям, которые происходят с вашим телом. Возможно, излишняя настороженность поможет не только вовремя начать лечение, но и спасти жизнь вам или вашим близким», — заключил онколог.