Голодный гнев назвали отдельной эмоцией
Учёные из Karl Landsteiner University подтвердили существование прочной связи между ощущением злости и раздражительности и пустым желудком. Впрочем, большинство людей знает об этом без всяких исследований по собственному опыту. В состоянии голода человек действительно становится более агрессивным и раздражительным, а после приёма пищи его эмоции стабилизируются. Небольшое по масштабу исследование показало, что вероятность развития негативных эмоций и поведения вырастает по мере усиления чувства голода.
Также ученые установили, что голод связан с пониженным показателем удовольствий. Это одно из первых исследований, изучивших воздействие голода на эмоции в реальной повседневной жизни людей. При этом большинству из этих людей известна способность голодных спазмов влиять на эмоции, но никаких научных исследований по данному вопросу до сих пор всерьёз не проводилось.
И вот теперь австрийские ученые наблюдали в ежедневном режиме за 121 добровольцем, которые каждый день сообщали о своих эмоциях. Период наблюдений составил три недели, люди делились переживаниями через специальное приложение на смартфоне до 5 раз в день. В расчёт также брались другие факторы вроде возраста, пола, индекса массы тела, пищевых предпочтений и индивидуальных черт характера. Исследование показало, что ситуация, связанная с голодом, однозначно провоцировала негативные эмоции. А сытость приводила к тому, что настроение у людей повышалось.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий