Голодный гнев назвали отдельной эмоцией

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В состоянии голода настроение человека изменяется настолько сильно, что это само по себе следует считать отдельной эмоцией. К такому выводу пришли исследователи из Австрии.Учёные из Karl Landsteiner University подтвердили существование прочной связи между ощущением злости и раздражительности и пустым желудком. Впрочем, большинство людей знает об этом без всяких исследований по собственному опыту. В состоянии голода человек действительно становится более агрессивным и раздражительным, а после приёма пищи его эмоции стабилизируются. Небольшое по масштабу исследование показало, что вероятность развития негативных эмоций и поведения вырастает по мере усиления чувства голода.Также ученые установили, что голод связан с пониженным показателем удовольствий. Это одно из первых исследований, изучивших воздействие голода на эмоции в реальной повседневной жизни людей. При этом большинству из этих людей известна способность голодных спазмов влиять на эмоции, но никаких научных исследований по данному вопросу до сих пор всерьёз не проводилось.И вот теперь австрийские ученые наблюдали в ежедневном режиме за 121 добровольцем, которые каждый день сообщали о своих эмоциях. Период наблюдений составил три недели, люди делились переживаниями через специальное приложение на смартфоне до 5 раз в день. В расчёт также брались другие факторы вроде возраста, пола, индекса массы тела, пищевых предпочтений и индивидуальных черт характера. Исследование показало, что ситуация, связанная с голодом, однозначно провоцировала негативные эмоции. А сытость приводила к тому, что настроение у людей повышалось.