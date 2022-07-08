Вопрос врачу: «Появилась очень заметная пигментация на лбу и вокруг глаз, что делать?»

Вопрос врачу:«Меня беспокоит пигментация на лбу и вокруг глаз, причем очень заметная. Что в такой ситуации делать, и почему она появилась?»Читательница «Доктора Питера» Вера, 30 лет.Анна ЛебедеваВрач-дерматолог, косметологПигментация — одна из наиболее частых проблем, которая беспокоит моих клиенток. Хочу отметить, что в зависимости от типа пигментации тактика лечения и прогноз будут различными.Веснушки или эфелиды — характерная черта людей 1 и 2 фототипа. Сейчас веснушки в моде и мало желающих от них избавиться, да и не нужно, потому что убрать эти веселые пятнышки до конца невозможно. С первым солнышком они снова появятся на лице.Солнечное лентиго — похоже на очень крупные веснушки. Они появляются на доступных солнцу поверхностях. Чаще всего это лицо и руки, причем поражаться могут поверхности несимметрично — например, «загар водителя». Единственной причиной, вызывающей лентиго является хроническое солнечное облучение, эффект накопительный. То есть, если в 20 лет вы регулярно посещали солярий, получите — распишитесь, в 40 лет — солнечное лентиго.Самый неприятный момент — способность к малигнизации. Поэтому, если пятно начинает вести себя слишком активно: чесаться, менять цвет и размер, имеет смысл посетить врача-онколога. Если же пятно спокойно, можно заняться его «уничтожением» с помощью IPL-технологий, пилинга, кремов с арбутином и ретинолом.Хлоазма — «маска беременных». Этот тип пигментации возникает обычно во второй половине беременности на лбу и щеках. Зачастую может пройти сам после окончания кормления. Но, если кормить вы закончили, а пигмент никуда не ушел, подойдут абсолютно все методики борьбы — осветляющие кремы, лазерная шлифовка, фотоомоложение, пилинги. А самое важное — не забывайте про солнцезащитный крем до, во время и после беременности.Мелазма — в некоторых классификациях хлоазму называют частным видом мелазмы. По той причине, что внешне они неразличимы, лишь имеют небольшое нюансы в свете лампы Вуда (специальная люминесцентная лампа), и в случае мелазмы не беременность является причиной пигментации.Мелазму часто связывают с патологией щитовидной железы, приемом оральных контрацептивов, болезнями ЖКТ или нарушением обмена веществ. Конечно, мелазма провоцируется повышенной инсоляцией. Лечение не отличается от хлоазмы даже в том смысле, что в первую очередь нужно устранять причину пигментации.Вторичная пигментация — потемнение кожи на фоне повреждений — царапин, воспалительных элементов, ожогов. Именно боясь вторичной пигментации, косметологи не рекомендуют загорать после инвазивных процедур.Кстати, некоторые уходовые средства так же могут вызвать пигментацию. Например, ретинол под воздействием солнца может провоцировать потемнение. Бесконтрольное применение более чем 2% гидрохинона (вещество, которое входит в состав многих кремов для отбеливания кожи), использование гормональных мазей или дешевых кремов, содержащих ароматизаторы и продукты нефтепереработки, тоже чреваты появлением пигментных пятен.