Почему пить очень горячие напитки — вредно

Некоторые люди предпочитают не просто горячие кофе и чай, а "обжигающие". Привычка пить очень горячие напитки является смертельно опасной, т.к. может спровоцировать развитие онкологических болезней.Исследование по теме, опубликованное в научном издании International Journal of Cancer, показывает, что риск развития рака среди любителей очень горячей пищи увеличивается на 90 процентов. Высокотемпературное воздействие, как подчеркивают ученые, является значительным фактором развития таких опухолей, как рак пищевода.Авторы проекта в течение 13 лет наблюдали за группой из 50 тысяч добровольцев, возраст которых был в диапазоне 40-75 лет. Исследование показало, что люди, каждый день выпивающие 70 мл чая, температура которого составляет 60 °С и больше, заметно чаще других становятся жертвами рака пищевода. Ученые отметили, что употребление слишком горячей пищи и напитков — реальная опасность, способная спровоцировать рак пищевода.Само-собой, что вероятность развития рака зависит и от других факторов. Важно не только отказаться от слишком горячих напитков, но и соблюдать здоровый образ жизни, а также придерживаться здорового питания в целом.