Терапевт Куприна рассказала, как дождь в жару влияет на организм

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Как летние дожди влияют на здоровье, кто попадает под удар первым из-за таких погодных изменений, рассказала врач.Как отражается на здоровье человека такая резкая смена погоды — с жары на прохладу и с «сухо» на «влажно»? Чем опасны повышение влажности воздуха и обильные дожди именно в жаркое время года?Давление ниже — болит голова- Повышенная влажность воздуха в сочетании с высокой температурой воздуха затрудняет теплообмен между организмом человека и окружающей средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи, — объясняет врач-терапевт Светлана Куприна. — Поэтому человек в таких погодных условиях может чувствовать снижение работоспособности — и умственной, и физической, быструю утомляемость, слабость.Еще один фактор риска в такую погоду — снижение давления во время дождливых дней. Из-за этого в воздухе содержится меньше кислорода, а это отражается на здоровье — и не только метеозависимых людей.- Особенно чувствительны к снижению давления люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, — объясняет врач. — У них может усилиться слабость и одышка. При понижении атмосферного давления у человека также может повыситься внутричерепное давления, что будет приводить к появлению головных болей.Наиболее чувствительны к изменениям атмосферного давления люди с хроническими заболеваниями, а также пенсионеры в возрасте старше 65 лет и маленькие дети, отмечает доктор.Что происходит с организмом при высокой влажности летомслучаются скачки давления,может сбиваться сердечный ритм,болят суставы,учащаются приступы бронхиальной астмы,ухудшается течение кожных заболеваний,развивается аллергия,у детей жаркая погода в сочетании с высокой влажностью способствует снижению иммунитета — возможны простудные заболевания даже в летний период.В условиях высокой влажности есть еще одна опасность — размножается плесень и другие микроорганизмы, предупреждает врач.- Оптимальный уровень влажности в жилом помещении 40-60%, — уточняет врач. — Повышение уровня влажности в помещении приводит к развитию плесени, грибов, гнилостных бактерий и других микроорганизмов, что губительно влияет на организм, приводит к снижению иммунитета, особенно у детей, способствуют развитию заболеваний кожи, аллергии.Опасны пылевые буриПеред грозой часто усиливается ветер, он поднимает с земли — особенно в больших городах — большое количество пыли и грязи. Это тоже весьма опасно, объясняет врач.- Пылевые частицы раздражают дыхательные пути и могут вызвать или усугубить такие заболевания как бронхит, эмфизема, сердечно-сосудистые заболевания, инфекции глаз, — предупреждает Светлана Куприна.Что делать при высокой влажностиПроветривание — один из способов снизить влажность воздуха в помещении. Желательно это делать несколько раз в день, обязательно — перед сном.- Для уменьшения влажности воздуха в помещении можно использовать кондиционер на специальном режиме, — рекомендует врач-терапевт. — Осушитель воздуха позволяет избавиться от избыточной влажности в помещении. Особенно это актуально для регионов, где высокая влажность сочетается с высокой температурой. Также использование осушителей актуально для аллергиков, пожилых людей, гипертоников, астматиков и детей.