Врач Тихомирова рассказала, что в питании людей ведет к их раннему старению

В питании людей нередко присутствуют ингредиенты, ускоряющие старение организма: среди таковых врач Елена Тихомирова считает особенно опасными быстрые углеводы, соль.«Чтобы процесс старения в организме не ускорялся, следует отказаться от некоторых продуктов», - сообщила в интервью врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова.Медик объяснила, что когда в питании людей постоянно присутствуют быстрые углеводы, и они потребляются в большом количестве, это грозит организму «сахарными скачками», при которых уровень сахара резко вымывает вверх. Подобная «засахаренность» организма способствует ухудшению кровообращения, от которого страдают ткани тела. При этом может усиленно стареть соединительная ткань организма, ответственная за упругость и молодость кожи.По словам терапевта, типичным «продуктом старения» являются мучные десерты в виде сдобной выпечки, тортов, пирожных – ухудшению состояния тканей тела содействует высокое содержание в них соли, сахара, жира.Тихомирова добавила, что высокие дозы соли в питании людей тоже ведут к раннему старению.«Если мы потребляем много соли, то наши ткани начинают отекать, а в состоянии отечности старение наступает быстрыми темпами», - подчеркнула эксперт.